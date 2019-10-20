أبوظبي تتصدر قائمة أفضل الوجهات السياحية في الشرق الأوسط

المصدر: وام

فازت إمارة أبوظبي للمرة الثانية على التوالي بالمركز الأول عن فئة أفضل الوجهات السياحية في الشرق الأوسط، وذلك ضمن جوائز اختيار قراء مجلة " ‪Travel Weekly‬ آسيا 2019 ".

وتتزامن الجائزة مع مشاركة الإمارة في النسخة الثانية عشرة من معرض بورصة السياحة العالمية – آسيا، الذي جرت فعالياته في سنغافورة، حيث عرضت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إلى جانب عدد من كبار الشركاء، أفضل العروض والخدمات السياحية في الإمارة.

ويعتمد الاستفتاء الذي تجريه مجلة السفر الشهيرة "‪Travel Weekly‬ آسيا" سنويا، على تصويت قراء المجلة المتخصصة في مجال السفر من جميع أنحاء القارة.. وحضر ممثلون عن دائرة الثقافة والسياحة الى‪ ‬فندق ماندرين اورتشارد – سنغافورة لاستلام هذه الجائزة المهمة.

من جانبه أعرب سعيد راشد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن امتنان وتقدير الإدارة للفوز بهذه الجائزة..وقال " فخورون باختيارنا من قبل قراء ‪Travel Weekly‬ آسيا كأفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط، والذي يأتي نتيجة سنوات من العمل على تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للثقافة والسياحة، واختيارها لمثل هذا التكريم هو تتويج لهذه الجهود.. نحن سعداء لكون أصداء الإمارة قد وصلت الى جميع أنحاء العالم".

وتعد هذه الجائزة هي الأحدث بين مجموعة من الجوائز التي حصلت عليها أبوظبي هذا العام، حيث اختيرت الإمارة في وقت سابق من هذا العام كأفضل وجهة تجارية في الشرق الأوسط، وذلك ضمن جوائز السفر العالمية.. وفي شهر مايو الماضي تم تصنيف أبوظبي من قبل شركة ‪Club Med‬ الفرنسية المتخصصة بتنظيم العطلات، كواحدة من بين أفضل عشرة وجهات سياحية عائلية في العالم.

وتأتي هذه الجوائز في أعقاب سلسلة من الإنجازات التي حققتها عاصمة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياحة، بما في ذلك تحقيق زيادة بنسبة 5.8٪ في عدد الزوار في العام 2018، بالإضافة الى تأسيس وجهات وفعاليات سياحية جديدة مثل أسبوع‪ ‬أبوظبي للتحدي، وأسبوع العائلة أبوظبي، وقصر الوطن.

وشاركت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في النسخة الثانية عشرة من معرض بورصة السياحة العالمية – آسيا، الذي استمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام بتنظيم من شركة "ميسي برلين" المحدودة بسنغافورة، ودعم من هيئة سنغافورة للمعارض والمؤتمرات، وهو أحد أهم فعاليات قطاع السفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وشارك الدائرة في هذا المعرض نخبة من أهم الشركاء الرئيسيين وهم " شركة الاتحاد للطيران، ومتحف اللوفر أبوظبي،‪ و‬إكسبيرينس هاب، وإكسبو 2020، ووكالة أرابيان أدفانتشرز".

ويعد معرض بورصة السياحة العالمية – آسيا ملتقى سنويا لبناء شراكات مع أصحاب المصالح في قطاع السفر بمنطقة المحيط الهادئ، وفرصة لعرض بعض من أفضل المعالم السياحية في أبوظبي.

وتتطلع الدائرة الى بناء علاقات متينة مع رواد قطاع السفر في منطقة آسيا، سعيا منها لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي المتميزة كإحدى الوجهات الثقافية والسياحية على الصعيدين الآسيوي والدولي.

وشهد المعرض مشاركة جهات عالمية متخصصة في قطاع السفر والسياحة والتي قامت أيضا بعرض منتجاتها وخدماتها، بدءا من أهم شركات السفر على مستوى آسيا والمحيط الهادئ، مرورا بالشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ووصولا إلى أهم المشترين الدوليين في قطاعات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والترفيه، والسفر المؤسسي.