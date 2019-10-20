خارطة أعمال للتعاون بين «الاقتصاد» والمعهد الفرنسي للملكية الصناعية

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت وزارة الاقتصاد ممثلة بالمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية؛ والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية ممثلاً بباسكال فاور، المدير العام للمعهد، خارطة أعمال العام 2019-2020 حول تعزيز التوعية بتطبيقات الملكية الفكرية في مقر الوزارة في دبي.

وتنطوي الخارطة على عدة بنود من أهمها تعزيز مستوى الوعي بأهمية تسجيل الملكيات الفكرية الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدريب الفاحصين لدى المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع، وزيادة وعي طلبة الجامعات والمدارس حول الملكية الفكرية وأهميتها من خلال ورش عمل ودورات تدريبية وإيفاد الطلبة للالتحاق بجامعات خارج الدولة، وتدريب مكاتب وكلاء تسجيل براءات الاختراع المعتمدين لدى الوزارة حول كيفية صياغة طلب براءة الاختراع، وتعزيز أطر التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في الملكية الفكرية بين الجانبين، فضلاً عن إطلاق لعبة إلكترونية تثقيفية وتوعوية في مجال الملكية الفكرية.

وأكد المهندس محمد الشحي أن توقيع خارطة الأعمال يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها في مجال الملكية الفكرية نظراً لدور هذا القطاع الهام في تطوير مناخ الابتكار والأعمال والتنمية في الدولة. وأكد أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون القائم مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية والدفع باتجاه العمل المشترك في مجال الملكية الفكرية وزيادة التوعية بها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة مثل الملكية الصناعية وبراءات الاختراع وحماية الابتكارات والاختراعات.