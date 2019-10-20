«ذا ناف هند تايمز»: الإمارات أفضل وجهة للمستثمرين الهنود

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قالت صحيفة «ذا ناف هند تايمز» إن الإمارات تعد أفضل مكان لرواد الأعمال الهنود لإقامة الأعمال التجارية، خاصة أنها تتصدر عربياً بينما تحتل المرتبة 11 عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال التجارية.

وأضافت الصحيفة الهندية أن ممثلين رفيعي المستوى من الإمارات شاركوا في معرض إكسبو وقمة جوا، حيث قدموا شرحاً وافياً لقانون الاستثمار الجديد أمام جمهور عالمي، إلى جانب استعراض العوامل الأخرى التي تجعل الإمارات وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد المسؤولون، في طروحاتهم، أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الإمارات وقانون الإفلاس وتعديل قوانين الشركات، كل ذلك عزز المناخ الملائم بالفعل للأعمال التجارية في الدولة.

وأوضح المتحدثون أن القطاعات الأكثر تطوراً باقتصاد الإمارات هي الصناعات الثقيلة للمعدات والأسمنت والصلب ومواد البناء والبلاط والرخام والأنابيب وبناء السفن.