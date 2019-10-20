«الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» ينطلق 11 نوفمبر

المصدر: الشارقة- البيان

تتحضر الشارقة من خلال مكتب الاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، لتنظيم الدورة الخامسة من «منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر»، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يومي 11 و12 نوفمبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

ويأتي تنظيم المنتدى تحت شعار «التحولات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر»، ليرصد عبر آراء نخبة من المختصين والخبراء، محركات هذه التحولات ونتائجها على الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وليعمل على وضع تصورات لدور المستثمرين في تحديد توجهات الاستثمار الجـــغرافية والقـــطاعية، بما يخدم النمو المستدام والشامل.