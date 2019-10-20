وفد منظمة الجمارك يطلع على أحدث الابتكارات والتطبيقات الذكية بدبي

المصدر: دبي - البيان

زار وفد رفيع المستوى من منظمة الجمارك العالمية جمارك دبي للاطلاع على الأنظمة والممارسات التي تطبقها الدائرة، والتي تعد من أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الجمركي.

واستقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الوفد الزائر برئاسة ريكاردو تشابا نائب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية.

وزار وفد منظمة الجمارك العالمية مقر جمارك دبي، حيث عقد الطرفان اجتماعاً لعرض الخطة الاستراتيجية للدائرة، المنطلقة من استراتيجيات التطوير الشاملة في دولة الإمارات وإمارة دبي، وتتوج خطة جمارك دبي مراحل متعاقبة من التخطيط الاستراتيجي المثمر أدى إلى تحسن كبير في النتائج ومؤشرات الأداء التي حققتها الدائرة، كما تم خلال الاجتماع عرض أحدث تطبيقات تقنية المعلومات الذكية التي طورتها الدائرة لتقديم أفضل الخدمات التجارية والجمركية للمتعاملين.

تطوير العمل

وأكد أحمد مصبح حرص جمارك دبي على المشاركة الفاعلة في تطوير العمل الجمركي عالمياً من خلال تقديم تجربتها وابتكاراتها الجمركية والتعريف بممارساتها الرائدة في الارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية باستمرار لإسعاد المتعاملين ودعم نمو الاقتصاد الدولي.

وأضاف: تستعد دبي لاستضافة إكسبو 2020 الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطور دور الإمارة العالمي بالتجارة الدولية ونحرص في جمارك دبي على مواكبة هذا الحدث العالمي الكبير بتوفير أفضل الخدمات الجمركية للمشاركين في المعرض لضمان أعلى مستويات السرعة والجودة في تقديم التسهيلات الجمركية دعماً لتمكين المشاركين من تحقيق أقصى الفوائد من مشاركتهم في إكسبو دبي 2020، ويسعدنا أن تستضيف دبي بمواكبة هذا المعرض العالمي والقمة الاستثنائية «قمة إكسبو للحكومات 2020» المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي تنظمه جمارك دبي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك خلال الفترة 10 إلى 12 مارس 2020 المقبل، وهو المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة، ونأمل أن يحقق نقلة نوعية تدعم نجاح العمل الجمركي وتطوره المستمر.

قصة نجاح

وأعرب ريكاردو تشابا عن تقديره الكبير لجهود جمارك دبي في تطوير العمل الجمركي على المستوى العالمي، وأكد أن نظام العمل الجمركي المستخدم يمثل قصة نجاح تروى لتستفيد منها الإدارات الجمركية الأخرى على مستوى العالم، وأشاد بمستوى الابتكار الذي حققته الدائرة في تطوير مرسال 2 كتجربة متميزة في تطوير العمل الجمركي عالمياً يجدر عرضها في كل المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية لتقتدي بها الهيئات الجمركية في كل أنحاء العالم.