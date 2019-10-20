«فوربس»: دبي أول مدينة ذكية تتبنى «بلوك تشين» في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية، أن دبي أول مدينة ذكية في العالم، تتبنى تقنية المعاملات الرقمية «بلوك تشين».

وأوضح تقرير للمجلة عن المدن الذكية في العالم، ودورها في نشر مفاهيم «بلوك تشين»، وتَبَني العملات الرقمية، أن دبي من خلال استراتيجيتها الطموحة، الرامية إلى أن تصبح أول مدينة في العالم مدعومة بتقنية «بلوك تشين» بحلول 2021، تضطلع بدور الريادة بين مدن العالم في تمهيد الطريق أمام صعود التعاملات والعملات الرقمية، كتقنية جديدة، سيكون لها دور حيوي في صياغة شكل الحياة في مدن المستقبل.

وعلى صعيد آخر، نشرت «فوربس» أيضاً، تقريراً آخر أمس، عن الطاقة الشمسية الرخيصة حول العالم، وأكدت في تقريرها، أن دبي تنافس بقوة على لقب المدينة أرخص على مستوى العالم في إنتاج الطاقة الشمسية.

وأضاف التقرير أن دبي تسعى حثيثاً إلى انتزاع هذا اللقب، وباتت قريبة من ذلك، بفضل مضيها قدماً في تنفيذ المراحل المتتالية من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، برغم أن إنشاء المشروع لم يبدأ إلا منذ أربعة أعوام فقط.