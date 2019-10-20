38 رائد أعمال من الإمارات بمعرض كانتون الدولي 2019

المصدر: جوانزو- البيان

تشارك الإمارات في فعاليات المعرض الصيني الدولي لسلع الواردات والصادرات «كانتون 2019» المنعقد حالياً في مدينة جوانزو إحدى مدن مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين. ويترأس وفد الإمارات التجاري للمعرض، الذي يعد أحد أهم المعارض العالمية، الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويضم أكثر من 38 مشاركاً من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الدكتور أديب العفيفي أن المشاركة في هذه الدورة من المعرض نظراً إلى أهميته وضخامته، إذ يعد الأكبر عالمياً من حيث المساحة وعدد الزائرين والشركات العارضة ويتيح لوفد الدولة الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات الصينية والعالمية تحت سقف واحد، وفي مختلف المجالات ذات الأهمية. ولفت إلى أن البرنامج يحرص على فتح الأسواق الخارجية أمام رواد الأعمال الإماراتيين.