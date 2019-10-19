"اتصالات" الأولى في تطبيق تقنية 5G Stand-Alone في الدولة والمنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

في تطور جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاتها الريادية لشبكة الجيل الخامس 5G، نجحت "اتصالات" في إجراء أول مكالمة هاتفية بالاعتماد الكامل على شبكة الجيل الخامس بتقنية Stand-Alone، دون الحاجة إلى الاستعانة بأية شبكات أخرى سابقة، لتصبح بذلك أول شركة اتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحقق هذا الإنجاز غير المسبوق.

ومن خلال هذا الإنجاز الذي يتماشى مع استراتيجيتها الشاملة والمتمثلة في "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات"، تواصل "اتصالات" تعزيز مكانتها الريادية لقطاع الاتصالات المحلي والإقليمي، مستندة على ابتكاراتها المستمرة وجهودها المتواصلة في التحول الرقمي. وقد جاء إنجاز اليوم كنتيجة للاختبار الذي تم إجراؤه في الموجة الحاملة 3.5 جيجاهرتز مع طيف قدره 100 ميغا هرتز . ومن خلال استخدام هاتف ذكي معتمد بالكامل على شبكة الجيل الخامس، فقد تم تحقيق سرعة تنزيل بيانات عالية وصلت إلى أعلى من 1.5 غيغابت في الثانية، وسرعة ارسال بيانات وصلت إلى 200 ميغابت في الثانية.

وقد تم إجراء المكالمة بالاعتماد الكامل على شبكة الجيل الخامس (Stand-Alone 5G) ، دون أية حاجة لاستخدام شبكة الجيل الرابع 4G، ويتوقع ستكون الاستفادة القصوى من هذا التطور في مجال الشركات، حيث يمكن الوصول إلى زمن استجابة أقل، وإلى إمكانية استخدام منظومة (network slicing) وهي طريقة توفير مختلف مميزات الشبكة للعملاء كل حسب حاجته من خلال معمارية شبكية واحدة.

وبهذه المناسبة قال المهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في "مجموعة اتصالات"،" اليوم تنجح ’اتصالات‘ في تحقيق إنجاز جديد يعزز ريادتها في توفير أحدث الابتكارات والتقنيات والشبكات ووضعها بين يدي عملائها ومستخدميها، فعلى صعيد شبكة الجيل الخامس مثلاً، استطاعت ’اتصالات‘ أن تكون الأولى في الدولة والمنطقة في إطلاق هذا النوع المتطور من الشبكات، وفي إطلاق الخدمات والحلول الرقمية والمبتكرة المعتمدة عليها، وبناء على هذه الإنجازات، فقد تمكنت دولة الإمارات من تعزيز مكانتها العالمية الرائدة في قطاع الاتصالات، وهو ما أتاح لنا الفرصة لمشاركة خبراتنا وتجاربنا ولأن نكون نموذجا يحتذى به في المنطقة".



مضيفاً "من خلال هذا التطور فقد أصبح بالإمكان استخدام شبكة الجيل الخامس غبر مختلف القطاعات لاسيما القطاعات الصناعية منها، وبالشكل الذي يسهم في تحسين إمكانيات الشبكة، وفي توفير الخدمات والحلول الرقمية المعتمدة عليها خاصة الذكاء الاصطناعي".



يأتي إعلان اليوم كنتيجة لجهود "اتصالات" في بناء شبكة جيل خامس قوية، والارتقاء بها من تقنية غير مستقلة إلى تقنية مستقلة، حيث حرصت "اتصالات" على الوصول إلى إمكانيات شبكة الجيل الخامس الكاملة، والانتقال بها من شبكة غير مستقلة إلى شبكة مستقلة لا تعتمد على غيرها من الشبكات.



يعود نجاح "اتصالات" في نشر شبكة الجيل الخامس إلى التخطيط طويل الأمد وإلى استثماراتها في بنيتها التحتية، حيث بدأت في العام 2014 العمل والتخطيط وبناء الشراكات الاستراتيجية لإطلاق هذا النوع المتطور من الشبكات، وقد استطاعت في شهر مايو 2018 من أن تكون أول مشغل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينجح في إطلاق شبكة الجيل الخامس على نطاق تجاري. وقد توجت جهودها في هذا المجال بإعلان معرض إكسبو 2020 دبي كأول مؤسسة تجارية كبرى في المنطقة تتمتع بخدمات شبكة الجيل الخامس من "اتصالات".

وفي شهر مايو 2019، أعلنت "اتصالات" أنها أول شركة اتصالات في المنطقة، تتيح لعملائها فرصة استخدام شبكة الجيل الخامس، وأول مشغل في المنطقة يطلق أول هاتف ذكي يدعم هذه الشبكة.



كما نجحت "اتصالات" أيضاً في أن تكون اول شركة اتصالات في المنطقة توفر خدمات شبكة الجيل الخامس في مطار دولي، حيث كان مبنى مطار أبوظبي الجديد أول مطار دولي يوفر لزواره ومستخدميه شبكة الجيل الخامس عالية السرعة والتطور.

