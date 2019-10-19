تعرف على أماكن الاحتفال بـ "إكسبو2020" في الإمارات غداً

المصدر: البيان الإلكتروني

عام واحد يفصلنا عن الحدث الأضخم والأكبر في الشرق الأوسط إكسبو 2020 دبي، واحتفالاً باقتراب موعد الحدث، ستشهد مختلف إمارات الدولة يوم غد إقامة عدة فعاليات احتفاء بمسيرة التحضير لإكسبو دبي 2020. وستتخلل الاحتفالات برنامجاً حافلاً يشمل عروضا غنائية لنجوم عالميين وعروضا للألعاب النارية، مع نقل مباشر للحفل المقام في حديقة البرج في داون تاون دبي.

وتتعرفون في السطور التالية على أماكن الاحتفال بإكسبو2020 في الإمارات

دبي - حديقة البرج، داون تاون دبي

اصطحبوا العائلة بأكملها لحضور حفل لا ينسى تحت سماء برج خليفة. شاهدوا الحفل الغنائي المبهر الذي ستحييه النجمة العالمية ماريا كاري ونجم العرب حسين الجسمي.

ماذا ينتظركم من 17:00 إلى 22:00

- مهرجان من الموسيقى والطعام والعروض الترفيهية الحية لكل العائلة، بما في ذلك عرض "عام على انطلاق إكسبو"، وأول ظهور عام لشخصيات إكسبو 2020 دبي

- عرض حي للنجوم العالمية ماريا كاري، حسين الجسمي، دي جي بليس، ابري مع ذا فانك ريديوس ، وخليفة ناصر

- بدء العد التنازلي للحظة "عام على انطلاق إكسبو" مع ألعاب نارية في حديقة البرج، وسط مدينة دبي و عروض ضوئية على برج خليفة

أبوظبي - متحف اللوفر أبوظبي

توجهوا إلى متحف اللوفر أبوظبي لقضاء أمسية لا تنسى مع كل العائلة. الدخول مجاني، لكن الأماكن محدودة، لذا ينصح بالوصول مبكراً.

ماذا ينتظركم من 17:00 إلى 22:00

- مهرجان من الموسيقى والطعام والعروض الترفيهية الحية لكل العائلة

- بث مباشر للعرض المقام في دبي

- عروض حية من "ليلى كردان" و"ساندرا ساهي" و"ستيفون لامار"

الشارقة - المجاز الواجهة البحرية

احتفلوا رفقة أصدقائكم وعائلاتكم بهذه اللحظة المهمة في مسيرة التحضير لإكسبو 2020 في الواجهة البحرية المجاز.

الدخول مجاني، لكن الأماكن محدودة، لذا ينصح بالوصول مبكراً.

ماذا ينتظركم من 17:00 إلى 22:00

- مهرجان من الموسيقى والطعام والعروض الترفيهية الحية لكل العائلة

- بث مباشر للعرض المقام في دبي

- عروض حية من "كلاريتا دي كيروز" و"روه" والثنائي "بنا ديو"

عجمان - متحف عجمان

يستضيف متحف عجمان حدثا لا يُنسى للاحتفاء بلحظة متميزة في مسيرة التحضير لإكسبو 2020.

الدخول مجاني، لكن الأماكن محدودة، لذا ينصح بالوصول مبكراً.

ماذا ينتظركم من 17:00 إلى 22:00

- مهرجان من الموسيقى والطعام والعروض الترفيهية الحية لكل العائلة

- بث مباشر للعرض المقام في دبي

- عروض حية من "هايدي براون" وأرقم "شاكرام" والعربي وإيغور "بو اوليج" إيفانوفيتش

الفجيرة - حصن الفجيرة

زوروا حصن الفجيرة لقضاء أمسية رائعة رفقة عائلاتكم.

الدخول مجاني، لكن الأماكن محدودة، لذا ينصح بالوصول مبكراً.

ماذا ينتظركم من 17:00 إلى 22:00

- مهرجان من الموسيقى والطعام والعروض الترفيهية الحية لكل العائلة

- بث مباشر للعرض المقام في دبي

- عروض حية من "بافوري" و"غالية" و"أمان شريف"

رأس الخيمة - كورنيش القواسم

استمتعوا بأمسية رائعة لا تُنسى مع عائلتكم في كورنيش القواسم في رأس الخيمة. الدخول مجاني، لكن الأماكن محدودة، لذا ينصح بالوصول مبكراً.

ماذا ينتظركم من 17:00 إلى 22:00

- مهرجان من الموسيقى والطعام والعروض الترفيهية الحية لكل العائلة

- بث مباشر للعرض المقام في دبي

- عروض حية من "نوتيلا رايوت" و"سولجير ذا ارتيست"

أم القيوين - كورنيش أم القيوين

استمتعوا رفقة عائلاتكم بأمسية من الترفيه والعروض الحية على كورنيش أم القيوين.

الدخول مجاني، لكن الأماكن محدودة، لذا ينصح بالوصول مبكراً.

ماذا ينتظركم من 17:00 إلى 22:00

- مهرجان من الموسيقى والطعام والعروض الترفيهية الحية لكل العائلة

- بث مباشر للعرض المقام في دبي

- عروض حية من "أز بير كاسبير" و "محمد حسني"