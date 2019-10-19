«أڤيڤا»: مشاريع التحوّل الرقمي ترفع كفاءة الأعمال في المؤسسات

المصدر: دبي - البيان

أكدت «أڤيڤا» المتخصصة في البرمجيات الهندسية والصناعية أهمية مشاريع التحوّل الرقمي في رفع كفاءة الأعمال وخفض التكلفة والمخاطر التشغيلية في المؤسسات وزيادة تنافسية المنشآت الصناعية وتحقيق سلامة العمال. وبحسب أبحاث أجرتها مجموعة إيه آر سي الاستشارية أخيراً، فقد ذكرت 157 شركة تعمل في العمليات الصناعية إن المساءلة التنظيمية وثقافة الموظفين وإدارة التغيير لديهم، لا تزال تقف عائقاً أمام جهود التحول.

وفقاً للأبحاث التي أجرتها إيه آر سي، وعلى الرغم من أن أكثر من 80% من شركات العمليات الصناعية تطبّق التقنيات المتقدمة على نطاق تجريبي، فإن 5% منها فقط جاهز للتحول الرقمي في الوقت الحالي. وتتمثل أبرز معيقات تبنّي التحول الرقمي بشكل كامل، وفقاً للمجموعة الاستشارية، في التركيب التنظيمي وقابلية التوسع في الاستخدامات والمستخدمين، بينما يتمثل أكبر دوافع التحول الرقمي في القطاع الصناعي في الحاجة لمعالجة التداعيات المترتبة على انقطاع العمليات الصناعية وأثرها على الأعمال.

وقال محمد عوض، نائب الرئيس لدى أڤيڤا في الشرق الأوسط: «أصبح الانطلاق في برنامج للتحول الرقمي في غاية السهولة، نظراً لانخفاض تكلفة استخدام الحوسبة السحابية وتحسن إمكانات التواصل وتقارب الشبكات والاندماج بين إمكانات التحليل وتعلّم الآلة، مما يعني أن إمكانية تعزيز الإنتاجية بالوسائل الرقمية يمكنها بلوغ مستويات غير مسبوقة في القطاعات الصناعية. يدرك قادة الموجة المقبلة من التحوّل أن عليهم التحرك سريعاً، وتعمل أڤيڤا كشريك لتسريع مسيرة التحول الرقمي ومساعدتهم في تسريع استخدام التقنيات الرقمية وتحقيق القيمة وبناء الفريق الرقمي ».

وأوضح أن هناك العديد من مزايا التحول الرقمي في القطاع الصناعي، فتحسين سلامة الأصول سيؤدي إلى تخفيض فترات التعطل غير المخطط لها وتحسين أداء الأصول فيما تستطيع إمكانات توقع الحوادث أن تساهم في تخفيض المخاطر التشغيلية وحماية سلامة العمال.