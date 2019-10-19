أسبوع التجارة الإماراتي الفيتنامي يستشرف فرص الشراكات

المصدر: هو تشي منه - البيان

شهدت مدينة هو تشي منه جنوبي فيتنام اختتام فعاليات أسبوع التجارة والاستثمار الإماراتي الفيتنامي الذي شهد مشاركة نحو 400 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال لاستشراف فرص التعاون والشراكات المستقبلية في القطاعات كافة فيما احتضنت فعالية ملتقى الأعمال ضمن الأسبوع لقاءات مباشرة بين وفد دولة الإمارات ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في المدينة بحضور يزيد على 250 مشاركاً .

حضر أعمال الملتقى عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وفو فان هوان نائب رئيس اللجنة الشعبية لمدينة هو تشي منه، وعبيد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى فيتنام، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد، وممثلو الجهات الحكومية والشركات الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص من أعضاء وفد الدولة.

فرص واعدة

وعلى هامش الملتقى بحث عبدالله آل صالح وفو فان هوان، خلال لقاء ثنائي بحضور عبيد سعيد الظاهري، سبل التعاون بين حكومتي البلدين لتسهيل الاستثمارات وتعريف مجتمع الأعمال في البلدين بالفرص المتاحة والآليات والإجراءات المطلوبة لممارسة أنشطة الأعمال الاقتصادية المختلفة، وتأسيس قنوات فعالة لفهم السوق من قبل القطاع الخاص، ما يعزز توجه رجال الأعمال الإماراتيين إلى فيتنام كوجهة تجارية واستثمارية واعدة ويشجع في المقابل الشركات الفيتنامية على استكشاف الفرص المتنوعة التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي. كما اتفق المسؤولان على أهمية التعاون لتبني نموذج عمل ديناميكي يعزز قنوات الشراكة والتبادل التجاري والسياحي والثقافي وآليات لخفض تكلفة المبادلات.

وأكدت وزارة الاقتصاد التي نظمت فعاليات أسبوع التجارة والاستثمار الإماراتي الفيتنامي بالتعاون مع سفارة الدولة في فيتنام، أن أكثر من 400 من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين حضروا فعاليات الأسبوع في مدينتي هانوي وهو تشي منه، وأن الملتقيين وفرا منصة لعقد اجتماعات مباشرة بين أعضاء وفد الدولة ومجتمع الأعمال الفيتنامي ما أثمر العديد من الشراكات الواعدة بين القطاع الخاص في البلدين، والتي من المرتقب أن تنعكس بنمو أنشطة الاستيراد والتصدير وإنشاء المشاريع الاستثمارية وزيادة التبادل السياحي بين البلدين في المرحلة المقبلة.

بناء العلاقات

وقال جمال الجروان، إن المشاركة الأولى للمجلس في زيارة رسمية وتجارية إلى فيتنام أتاحت للمجلس التعرف عن قرب على المناخ الاستثماري في فيتنام وبناء علاقات إيجابية مع المسؤولين المعنيين في الحكومة الفيتنامية، كما تعرفنا بصورة جيدة على تطلعات فيتنام المستقبلية في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، حيث دعا المسؤولون الفيتناميون المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين إلى الدخول للأسواق الفيتنامية في عدة قطاعات حيوية لديهم وأهمها الطاقة والمدن الذكية وقطاع العقار والتكنولوجيا.

وأضاف إن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ينظر للسوق الفيتنامي أنه سوق واعد ووجهة استثمارية مهمة في منطقة جنوب شرقي آسيا مشدداً على حيوية الاستثمارات الإماراتية في القارة الآسيوية، حيث تعد سابع أكبر مستثمر عالمي في آسيا، وتستحوذ على 4% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في آسيا، وموضحاً أن فيتنام تمثل بوابة ممتازة لتوسعة الاستثمارات الإماراتية في منطقة الآسيان.

تمكين المؤسسات

وثمن شريف حبيب العوضي المدير العام لهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة أهمية هذه الفعاليات مع الجانب الفيتنامي وجهود وزارة الاقتصاد لتمكين المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة من جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم إلى الدولة وإتاحة الفرصة للوصول إلى أسواق جديدة بصورة مستمرة، مؤكداً أن الملتقى في فيتنام مثل فرصة مهمة لهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة للتعريف بفرص الشراكات التجارية والاستثمارية المتنوعة لديها في القطاعات المختلفة ومقوماتها الفريدة على مستوى المنطقة.

آفاق التعاون

قال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تشغيل الموانئ التابعة لموانئ أبوظبي: «الأسبوع يؤسس لتقوية العلاقات الاقتصادية مع فيتنام، ويفتح آفاق التعاون في التجارة والاستثمار. لمسنا حرص الجانب الفيتنامي على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لمستويات أعلى. وانطلاقاً من دورنا الحيوي في تمكين التجارة العالمية فإننا نتطلع إلى المساهمة في ترسيخ هذه العلاقات تماشياً مع رؤية الإمارات 2021».