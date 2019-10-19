«الاتحاد للطيران» تشغّل «بوينغ 787 دريملاينر» إلى ميلانو

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت «الاتحاد للطيران»، بإطلاق طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر على رحلاتها اليومية إلى ميلانو، حيث نظمت حفلاً خاص في قصر بلازو كليريتشي المذهل الذي كان مكان إقامة عائلة كليريتشي الذائعة الصيت في قلب المدينة الإيطالية.

حضر الفعالية عدد من الشخصيات الرسمية من بينهم دبلوماسيون وشركاء استراتيجيون ومسؤولون في قطاع الطيران إلى جانب مجموعة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

اختارت الاتحاد للطيران مطار مالبينسا ميلانو ليكون وجهتها الأولى في إيطاليا في سبتمبر 2007، وخصصت في سبتمبر من العام الحالي طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر الفخمة لملاقاة الطلب المتزايد على تجربة السفر المريحة والسلسة التي تعتمد على تفضيلات الضيف الشخصية، ما يعكس التزام الشركة تجاه السوق الإيطالي.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: «منذ انطلاق عملياتنا بين ميلانو وأبوظبي في 2007، نقلت الاتحاد للطيران أكثر من 1.4 مليون ضيف من وإلى المدينة وتستمر الوجهة باستقطاب العديد من المسافرين للعمل والاستجمام. نعتبر الدعم الكبير والترحيب الذي تلقيناه من الضيوف والشركاء الإيطاليين، أساسياً لتعزيز مكانتنا الرائدة في هذا السوق المهم». وتضم البوينغ 787-9 المرتبة بنظام الدرجتين 299 مقعداً وستكون من أول طائرات دريملاينر التي تقدم المقاعد السياحية الرحبة.

وسلطت الاتحاد الضوء على شراكتها المميزة مع الماركة الإيطالية الفاخرة، أكوا دي بارما، من خلال عرض مستلزمات السفر التي تقدمها على الدرجات المميزة باللونين الأسود والأصفر.

وانطلقت شراكة الاتحاد مع أكوا دي بارما في 2014، حين بدأت شركة الطيران بتوزيع مستلزمات السفر الفاخرة في مقصورة الإيوان على طائرات إيرباص A380. تأسست الشركة الإيطالية في مدينة بارما وهي تعمل تحت جناح مجموعة لوي فيتون موي هينيسي منذ 2001 وتعاونت مع الاتحاد بشكل وثيق لتصميم منتجات خاصة لكل مرحلة من تجربة ضيف الاتحاد، في الجو وعلى الأرض، مع عطر كولونيا الخاص بها والذي لم يتغير منذ 103 أعوام. وقالت لورا بورديس، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا دي بارما: «بعد 103 أعوام، أصبحت أكوا دي بارما أيقونة للموضة الإيطالية. نحرص دائماً على حسن الاختيار للشركات التي نتعامل معها، لكن شراكتنا مع شركة عالمية مثل الاتحاد للطيران كانت خياراً طبيعياً نظراً لخدماتها المميزة وتجربة السفر الفخمة التي توفرها».