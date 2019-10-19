«ريكو» لحلول الطابعات تدشّن مقرها الإقليمي في «دبي للسيليكون»

المصدر: دبي - البيان

أكد هينينغ رودبيك، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريكو لحلول الطابعات للأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أهمية سوق تقنية المعلومات بالإمارات، وتطور مدينة دبي باعتبارها مدينة المبادرات الذكية، وهو ما حفز الشركة على اختيار دولة الإمارات من خلال مدينة دبي لتدشن مقرها الإقليمي.

وأوضح رودبيك، وعلى هامش زيارته لمدينة دبي بمناسبة افتتاح مقر الشركة الإقليمي، قائلاً: «نحتفل اليوم بمقرنا الجديد في واحة دبي للسيليكون. ونلمس جهود الحكومة الرشيدة لدعم المشاريع التي تسعى لتحويل دبي إلى مدينة ذكية، وهو ما يدعم خطط الشركة الاستراتيجية ويساعدها على تفهم التوجهات المستقبلية والمتطلبات الإقليمية». وأعلنت شركة ريكو ميدل إيست عن افتتاح مكتب جديد لها في واحة دبي للسيليكون في خطوة منها لتعزيز مكانتها في أسواق المنطقة وفي إطار التزام الشركة بتطبيق خططها الاستراتيجية لتنمية قطاع الأعمال.

وتشير التقارير إلى نمو مشاريع مدينة دبي الذكية، وتوقع التقرير أن يصل عدد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء إلى 20.4 مليار جهاز في العام المقبل.

وسيمكّن مقر الشركة الجديد بمدينة دبي «ريكو» من تكوين علاقات أوثق مع شركائها الإقليميين وتقديم خدمة ودعم أفضل. لتواصل الشركة تعزيز التزامها الدائم بالابتكار المستمر للمنطقة ودمجه بخبرة السوق المحلي لتقديم أفضل الحلول والخدمات للعملاء.

ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في طوكيو، وتعمل في ما يقارب 200 دولة وإقليم حول العالم. وحققت الشركة في السنة المالية المنتهية في مارس 2019، مبيعات إجمالية بلغت قيمتها حوالي 18.1 مليار دولار وفي عام 2017 وضعت الشركة استراتيجيتها الاستثمارية حتى 2020 والتي خصصت فيها 1.85 مليار دولار لخطة النمو في مجال الطباعة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى خدمات المكاتب.

وتوفر الشركة حلول إدارة الوثائق والكاميرات الرقمية والبرامج والأجهزة المختلفة للمؤسسات الصغيرة والكبيرة في أنحاء العالم. ومن خلال فرعها الجديد في دبي ستقدم المجموعة الاستشارات والتدريب والمبيعات لشركائها التجاريين في منطقة التعاون، ودول المنطقة.