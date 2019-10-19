«ميونيخ ري» لإعادة التأمين تتوقع أرباحاً تفوق التوقّعات

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعربت شركة ميونيخ ري الألمانية العملاقة لإعادة التأمين عن توقعاتها بأنها ستتجاوز حجم أرباحها المستهدفة لعام 2019 والبالغ 2.5 مليار يورو (2.8 مليار دولار).

وأوردت وكالة «بلومبرج» للأنباء بياناً للشركة أمس جاء فيه أن الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري ستصل إلى قرابة 850 مليون يورو.

وارتفعت أسهم الشركة 0.9% في بورصة فرانكفورت أمس.

وأضاف البيان أن هذه النتائج ترجع إلى «حُسن الأداء التشغيلي، ومكاسب العملة والنتائج الاستثمارية الجيدة للغاية».

غموض الأسواق

وأعربت الشركة عن توقعاتها بتجاوز حجم أرباحها المستهدفة بالنسبة للعام ككل رغم الغموض الكبير بشأن تطورات الخسائر الرئيسية وأسواق رأس المال خلال الفترة الباقية من العام.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أرباحها خلال الربع الثالث في السابع من نوفمبر المقبل.