«أدنوك» تبدأ بيع المنتجات البترولية عبر الفجيرة 2020

المصدر: دبي - البيان

توقع مسؤول بميناء الفجيرة، أن تبدأ شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والتي أنشأت ذراعاً تجارية مع «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية في وقت سابق من هذا العام، تجارة المنتجات الخام من ميناء الفجيرة في النصف الثاني من عام 2020، وفق ما نقلته مؤسسة «إس آند بي جلوبال بلاتس».

وقال مارتين هيجبور، مدير تطوير الأعمال في ميناء الفجيرة، إن الذراع التجارية ستنقل المنتجات من الرويس، المركز الصناعي غرب أبوظبي، حيث توجد مصفاة «أدنوك» الرئيسية.

وكانت «أدنوك» قد أعلنت في يوليو الماضي عن إنجاز اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركتي «إيني» و«أو أم في» للاستحواذ على حصص في "أدنوك للتكرير" وتأسيس مشروع تجاري مشترك بين الشركاء الثلاثة. كما اتفقت «إيني» و«أو إم في» على تأسيس مشروع تجاري مشترك، سيمتلكان فيه حصصاً تبلغ 20% و15% على التوالي.