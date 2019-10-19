«طيران الإمارات»: شركات التصنيع تفرط بالوعود

المصدر: لندن ـ وكالات

جدّد تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، انتقاده لشركات تصنيع الطائرات بسبب تأجيلات في تسليم الطائرة بوينغ 777 إكس، قائلاً إن صناعة الطيران تشهد «إفراطاً في الوعود» خلال السنوات الأخيرة، إذ تُطرح طائرات في السوق قبل حصولها على القدرة الفنية للتعامل بشكل يُعتمد عليه مع أجواء الخليج الحارة.

وقال كلارك على هامش مؤتمر في لندن إن تأجيلات تسليم الطائرة بوينغ 777 إكس تعطل نمو الشركة وقد تؤثر جزئياً على متطلبات أسطول طيران الإمارات الأوسع نطاقاً.

وقدمت طيران الإمارات طلبية لشراء 150 طائرة من الطراز الذي يسع ما يتراوح بين 350 أو 400 مقعد، منها ثماني طائرات كان من المقرر أصلاً تسليمها العام القادم. وتجري الناقلة أيضاً محادثات لإتمام طلبية تشمل 70 طائرة إيرباص، مع تركز الأنظار على عمليتي التفاوض قبيل معرض دبي للطيران المقرر في نوفمبر.