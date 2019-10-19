دبي تشهد إطلاق أول برميل نفط ذكي في العالم

المصدر: دبي - عمرو عادل

تشهد دبي الاثنين المقبل إطلاق أول برميل نفط ذكي، وذلك للمرة الأولى في العالم. يأتي الإطلاق على هامش فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2019» في نسخته الثالثة المقرر عقدها من 21 إلى 23 أكتوبر الجــاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور أكثر من 100 من أهم وأفضل الشركات التي ستعرض تكنولوجياتها المتقدمة وحلولها المتطورة في مجال النفط والغاز.

ويقام معرض «جوتيك 2019» تحت رعــاية صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكــم دبي وزير المالية. ويشكل «جوتيك» منصة مثالية لصُناع القرار وخبراء النفط والغاز والباحثين وشركات المقاولات والمهندسين لتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أحدث تقنيات وحلول النفط والغـــاز تحت سقف واحــد وتتيح لهم مشاركة آرائهم حول كيفية المضي قدماً فـي المجال وحل المشاكل المشتركة فــي ما بينهم.

ومن المتوقع أن يكون المعرض خلال دورته هذا العام أكبر وأوسع نطاقاً مما سبق، بمشاركة المزيد من المنظمات الحكومية والشركات والمؤسسات المحترفة في مجال النفط.