دبي ضمن أكثر المدن جاذبية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا في قائمة أكثر 136 مدينة جمالاً وجاذبية نشرها موقع «Ranker» وهي شركة وسائط رقمية تقع في لوس أنجليس، تقدم استطلاعات الرأي حول الترفيه والعلامات التجارية والرياضة والثقافة، محتلة المرتبة 59 عالمياً متقدمة على ملبورن وكان وجنيف وهمبورغ وفرانكفورت وبوينس آيرس وكتمندو وسنغافورة.

وسجلت دبي درجات متقدمة في تصنيفاتها، حيث حل أفقها في المرتبة 5 في قائمة أجمل 20 أفقاً عالمياً. وحلت في المرتبة 3 من أصل 27 في قائمة أفضل طعام للمشافي. وحل شاطئها في المرتبة 25 ضمن أجمل 51 شاطئاً في العالم، والمرتبة 9 في قائمة وجهات عطلات الصيف ضمن 47 وجهة.