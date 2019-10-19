120 مليون مسافر سنوياً هدف مطار دبي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن الهدف الحالي الذي نضعه نصب أعيننا هو زيادة الطاقة التشغيلية للمطار، مؤكداً أنه من خلال الاستثمار الصحيح في المشاريع المناسبة يمكن إيصال طاقة المطار إلى نحو 120 مليون مسافر سنوياً، ما يوفر نمواً إضافياً لفترة تمتد من 10-15 سنة.

وأضاف غريفيث، في تصريحات لصحيفة «إندبندنت» البريطانية أن المطار يستقبل حالياً 90 مليون مسافر سنوياً، موضحاً أن الأنظار الآن منصبة على توظيف منتجات وخدمات المطار.

وذكرت الصحيفة أن مطار دبي الدولي سوف يحتفل العام المقبل بالذكرى الـ 60 على افتتاحه، وقالت إنه في عام 2014 أصبح المطار الأول عالمياً من حيث عدد المسافرين الدوليين منتزعاً الصدارة من مطار هيثرو في لندن، كما استقبل مطار دبي المسافر رقم «مليار» في عام 2018.

وقالت الصحيفة البريطانية إن مطار دبي الدولي يقوم بتسيير ثلاث دفعات يومية من مئات الطائرات بسلاسة، لينقل المسافرين بين المملكة المتحدة وأستراليا، وكذلك بين الهند والولايات المتحدة، كما تقوم طيران الإمارات بتسيير رحلاتها إلى دبي من هيثرو وجاتويك وبيرمنغهام ومانشستر ونيو كاسل وأدنبره وجلاسكو.