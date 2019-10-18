«دلسكو» تكرّم شرطة دبي لتدريب موظفيها على أمن الطيران

المصدر: دبي ـ البيان

كرّمت «دلسكو» وفداً من شرطة دبي لتدريبهم فريق أمن الطيران لديها ورفع كفاءتهم في مجال أمن الطيران، وذلك خلال فعالية أقيمت في المقر الرئيس للشركة في دبي.

حضر الفعالية كبار مسؤولي «دلسكو» وأعضاء فريق أمن الطيران بالشركة، ووفد شرطة دبي الذي ترأسه المقدم مروان محمد سنجل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، والرائد جمال علي حسن، رئيس قسم تخطيط التدريب. وخلال الفعالية، ومنح ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو وفد شرطة دبي، ممثلاً بمركز دبي لأمن الطيران المدني، شهادات تقدير، مثمناً دورهم الكبير خلال البرنامج التدريبي الذي تم إجراؤه في مطار دبي الدولي.

وقال الرائد جمال علي حسن: تساعد هذه الدورات التدريبية والشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص في الحفاظ على جعل مطار دبي الدولي أكثر المطارات أماناً في العالم.