«كنوز وأساطير» فان كليف أند آربلز في معرض بدبي

المصدر: دبي- البيان

افتتحت فان كليف أند آربلز، دار المجوهرات الفرنسية الفاخرة أول معرض تراثي لها في الشرق الأوسط بعنوان «كنوز وأساطير».

ويتم تقديم هذه الإبداعات التراثية في إطار فني في بوتيك ليه صالون فان كليف أند آربلز دبي أوبرا لتعكس البراعة الحرفية والدراية الفنية المتفوّقتين اللتين تتميز بهما الدار في نسيج خلاق من المجوهرات. ويحتفي معرض كنوز وأساطير بفترة تمتد إلى أكثر من قرن سطعت خلالها إبداعات عديدة تراوحت بين القطع الثمينة والإبداعات الاستثنائية ليشكّل مدخلاً إلى تاريخ إحدى أعرق سلالات المجوهرات.

قصة تاريخية

ملوك وملكات، أمراء وأميرات، المهراجا والمهراني والعديد من أبرز شخصيات المجتمع الأرستقراطي كانوا سفراء عصرهم حين اختاروا تصاميم جديدة ميّزت فترات القرن العشرين من الـ«آرت ديكو» وصولاً إلى مصادر الوحي الشرقية في السبعينيات مروراً بحب الطبيعة المستمر. وكل إبداع من المجموعة المعروضة تعود جذوره إلى أحد الأساطير اللامعة ويخبر قصة تاريخية مثيرة للاهتمام تعكس تطور الدار وأسلوبها الفريد عبر الزمن وعلاقاتها مع مختلف العائلات المالكة.

50 إبداعاً

وتعرف الضيوف من كبار الشخصيات على الإبداعات التراثية الخلابة التي ترتبط ببعضها البعض بخيط ذهبي وبحب للفن الرائع الذي تقدّمه دار فان كليف أند آربلز. إبداعات تخطف الأنفاس وأيقونات عالمية تستقطب الاهتمام عبر القصص الشخصية التي تصوّر طريقة العيش الباريسية الاستثنائية. ويقدّم معرض كنوز وأساطير لفان كليف أند آربلز روايات خيالية نابضة بالحياة وخفايا وأسراراً ساحرة ستستمر في إلهام وأسر النفس لزمن طويل. ويمكن الاطلاع على المجموعة الخلابة من أكثر من 50 إبداعاً في بوتيك ليه صالون فان كليف أند آربلز حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.