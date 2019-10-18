«جراندويلد» تحتفل بـ 35 عاماً من الإنجازات المتميزة

المصدر: دبي- البيان

احتفلت جراندويلد لبناء السفن، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لتأسيسها، وبسلسلة طويلة من الإنجازات منذ إنشائها في عام 1984.

وحضر الحفل عدد من أهم اللاعبين في الصناعة. ولدى جراندويلد أكثر السفن مبيعًا، وتبيع أكثر من 60 قاربًا من طراز GW42M، وتوظف الشركة أكثر من 800 مهندس وفني محترف في مجال بناء السفن وصيانتها، وأضافت حتى الآن علامة «صنع في الإمارات» على أكثر من 170 قاربًا وسفينة بحرية من جميع الأحجام والأنواع.

وقال جمال عبكي، المدير العام لشركة جراندويلد لبناء السفن: تواجه الصناعة البحرية تحديات كبيرة، ونجحت جراندويلد في التعامل مع ظروف السوق بشكل استراتيجي. ونحن نتمركز في الإمارات لكن تطلعاتنا تتجاوز حدود الإمارات، حيث نسعى لإحداث تأثير إيجابي بدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط بأكملها وتطويرها.

وتشير تقديرات مجلس دبي للصناعات البحرية إلى أن حجم أعمال القطاع البحري الإقليمي بحدود 61 مليار دولار أمريكي. وقال عبكي: بالنظر إلى التأثير الاقتصادي الكبير لصناعة الشحن، ودورها الحيوي في تمكين التجارة العالمية، تلتزم الشركة التزاماً صارماً بالحفاظ على البيئة للأجيال القادمة من خلال تحقيق مشاريع مثالية ومستدامة.