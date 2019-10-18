بنوك الإمارات الأولى عربياً في الأصول والودائع والإقراض

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

تصدرت بنوك الإمارات عربياً في الأصول والودائع والقروض بنهاية عام 2018، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي للدول العربية 2019 الصادر أمس عن صندوق النقد العربي.

وارتفعت حصة البنوك الإماراتية من أصول وموجودات البنوك العربية لتصل إلى 784 مليار دولار، تمثل 23% من إجمالي أصول البنوك العربية البالغة 3.4 تريليونات دولار، وجاءت البنوك السعودية ثانية بحصة 18.5%، ومثلت حصلة البنوك الخليجية 53% من إجمالي أصول وموجودات البنوك العربية.

كما تبوأت بنوك الإمارات المرتبة الأولى عربياً في الودائع بحجم بلغ 478 مليار دولار، تشكل 22.4% من إجمالي ودائع البنوك العربية البالغة 2.13 تريليون دولار بنهاية 2018، تلتها البنوك السعودية بحجم ودائع 443 مليار دولار، كما حلت بنوك الإمارات أولى على مستوى الإقراض والتسهيلات الائتمانية بحجم بلغ 451 مليار دولار تشكل حصة 21% من الإجمالي البالغ 2.1 تريليون دولار، تليها البنوك السعودية بنحو 380 ملياراً.

قدرات

وأكد تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية أن البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة لديها القدرة الكاملة على تحمل أشد الصدمات والضغوط المالية الناتجة بشكل رئيسي من أزمات نقص السيولة وكفاية رأس المال والأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية بما فيها تراجع أسعار برميل النفط إلى 35 دولاراً.

وكشف التقرير الصادر أمس عن أن مصرف الإمارات المركزي أجرى اختبارات تحمل لتقييم كفاية رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي وذلك ضمن سيناريوهات تستند إلى توقعات نمو اقتصادي سلبي تعكس ظروفاً اقتصادية ومالية متشددة للغاية تأخذ في الاعتبار انخفاض أسعار برميل النفط بنسبة 42% إلى 35 دولاراً وهو المتغير الرئيسي الأكبر، ومخاطر إعادة تسعير كبيرة للأصول العقارية وارتفاع تكاليف التمويل في القطاع المصرفي مع التداعيات السلبية المحتملة في الاقتصاد الحقيقي وذلك على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وطالب مصرف الإمارات المركزي البنوك بتغطية عدة مخاطر أبرزها مخاطر الائتمان بما في ذلك الانكشافات السيادية والمصرفية، ومخاطر السوق، ومخاطر ائتمان الطرف المقابل، ومخاطر صافي دخل من الفوائد الناجم عن ارتفاع معدل أسعار الفائدة، ومخاطر السيولة لدى أكبر خمسة بنوك من خلال نسبة تغطية سيولة أكثر شدة، كما تم توسيع نطاق تغطية اختبار التحمل لتشمل جميع البنوك الوطنية وبنوكاً أجنبية كبيرة مختارة، والتي تشكل مجتمعة أكثر من 90% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

نتائج

وكشفت النتائج النهائية أن لدى بنوك الإمارات قدرة عالية جداً على تحمل أية ضغوط لأزمات السيولة وكفاية رأس المال وسجلت البنوك في أشد السيناريوهات سوءاً نسبة رأسمال أساسي 10.7% في نهاية 2020 وهي نسبة جيدة تظهر قدرة البنوك الإماراتية على تحمل الصدمات بشكل أكبر مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك على الرغم من أن معايير التقييم الأخيرة كانت أكثر صرامة إذا ما قورنت بنماذج اختبارات التحمل الداخلية لدى البنوك أو الاختبارات السابقة للمصرف المركزي.

تأمين

ولفت التقرير إلى أن شركات التأمين الإماراتية احتلت المرتبة الأولى عربيا من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، إذ بلغت لديها 12.5 مليار دولار في نهاية عام 2018، تليها شركات التأمين السعودية بإجمالي 9.4 مليارات دولار.

تحسّن

أشار تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية الصادر عن صندوق النقد العربي إلى أنه للعام الرابع على التوالي تحسن مؤشر الاستقرار المالي في الإمارات الذي يعده المصرف المركزي بشكل سنوي اعتماداً على 18 متغيراً، منها 10 مؤشرات تخص القطاع المصرفي، و5 مؤشرات تخص الاقتصاد الكلي، و3 مؤشرات تخص سوق رأس المال.