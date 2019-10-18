«الإمارات دبي الوطني»: زيادة رأس المال لدعم الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، أنه يقترح زيادة رأس ماله المصدر بمبلغ يصل إلى 758,82 مليون درهم، ليرتفع من 5,55 مليارات درهم إلى 6,31 مليارات عن طريق طرح أسهم جديدة تصل لغاية 758,823,529 سهماً ضمن أسهم رأس مال البنك.

يأتي ذلك بغرض جمع مبلغ يصل إلى 6,45 مليارات درهم (تشمل علاوة إصدار قدرها 7.50 دراهم للسهم الجديد)، عن طريق إصدار حقوق اكتتاب. ونشر البنك، أمس، دعوة لمساهميه للاكتتاب في الأسهم الجديدة. ويعتزم البنك الإمارات استخدام صافي المبالغ الناتجة عن عملية حقوق الاكتتاب، لتعزيز قاعدة رأس المال لديه، ودعم نمو أعمال البنك في المستقبل.

وقال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: «هذا الإعلان حدث مهم، ودليل واضح على التزامنا الراسخ وطويل الأمد تجاه مساهمينا ومجتمع المستثمرين في الإمارات. وإنه من دواعي سرورنا أن نقدم إلى مساهمينا الأوفياء هذه الفرصة القيمة والاستثنائية للمشاركة في نمونا المستمر ونجاحنا المتواصل، وسنبقى دائماً شركاء رئيسين في دعم خطط النمو وبلورة رؤية حكومتنا الرشيدة».

وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار 8.50 دراهم للسهم، ما يعكس القيمة الاسمية البالغة 1.00 درهم للسهم وعلاوة إصدار بقيمة 7.50 دراهم للسهم . ويمثل ذلك خصماً بنسبة 35.36% على سعر كل سهم من أسهم البنك في سوق دبي كما في يوم الإغلاق 16 أكتوبر.

وسيتم تنفيذ عملية إصدار حقوق الاكتتاب من خلال إصدار أوراق مالية قابلة للتداول بموجب المرسوم الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (11ر/‏م) لعام 2016 للمساهمين المسجلين في البنك كما بنهاية يوم العمل في سوق دبي المالي الأربعاء 16 أكتوبر بواقع حق اكتتاب واحد (1) لكل 8 أسهم محتفظ بها في ذلك التاريخ.

ويحق لمساهمي البنك التداول في حقوقهم في سوق دبي المالي، سواء لبيع بعض أو كل حقوقهم أو شراء حقوق إضافية ابتداءً من الأحد 3 نوفمبر حتى الخميس 14 نوفمبر. ويحق لأصحاب الحقوق، بمن فيهم مساهمو البنك وأي أشخاص اشتروا حقوقاً خلال فترة تداول الحقوق ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار ابتداءً من الأحد، 10 نوفمبر حتى الأربعاء 20 نوفمبر. وسيتم تخصيص الأسهم الجديدة للأشخاص المؤهلين الاثنين 25 نوفمبر. كما سيتم رد المبالغ للأشخاص المؤهلين الذين لم يتلقوا عدد الأسهم الجديدة التي اكتتبوا عليها بحدود يوم السبت 30 نوفمبر.

موافقة

وافق مجلس الإدارة على شروط وطرح عملية حقوق الاكتتاب في 15 أكتوبر، وذلك بعد موافقة اجتماع الجمعية العمومية للبنك في 20 فبراير، كما تمت الموافقة على إصدار حقوق الاكتتاب من قبل هيئة الأوراق المالية والمصرف المركزي.