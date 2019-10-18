53 مليون درهم صافي أرباح «ديار» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ديار للتطوير»، شركة التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، أمس نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 53 مليون درهم، فيما بلغت إيرادات الشركة 483,3 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بزيادة نسبتها 3,6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 والتي بلغت آنذاك 466 مليون درهم.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: شهدت محفظة الضيافة في شركة «ديار» ازدهاراً ملحوظاً هذا العام عقب افتتاح فنادق ميلينيوم أتريا الخليج التجاري، وميلينيوم البرشاء، وستسهم هذه المشاريع الرائدة في توفير إيرادات مستدامة للشركة. كما أننا نستعد لتسليم منطقة أفنان ديستريكت والتي تم استكمال الإعمال الإنشائية فيها، وهي المرحلة الأولى من مشروع المجمع السكني المتكامل ميدتاون. وسيشكل تسليم المرحلة الأولى من المشروع محطة مهمة مع استعدادنا لاستقبال السكان في مجمع استثنائي يلبي مختلف احتياجات العائلة.

ومع اقتراب تسليم «منطقة أفنان»، من المتوقع أن يتم إنجاز منطقة «دانية ديستركت» والتي تضم 579 شقة سكنية بحلول نهاية عام 2019، وهي المرحلة الثانية من مراحل «ميدتاون» الست. وتوفر منطقة «أفنان ديستركت» 659 شقة سكنية موزعة على 7 مبان، تبدأ من شقق الاستديو وحتى 3 غرف نوم ــ وقد تم بيع كل الوحدات.

و«ديار للتطوير» يمتلك فيها «بنك دبي الإسلامي» حصة الأغلبية، ولديها وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة.