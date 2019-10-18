«إعمار للضيافة» تشارك باحتفالات العد التنازلي لانطلاق الحدث

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مجموعة إعمار للضيافة»، عن مشاركتها في احتفالات العد التنازلي «سنة لننطلق»، على استضافة دبي لمعرض «إكسبو 2020»، حيث ستستقبل المجموعة ضيوفها في مختلف الأصول التابعة لها، بالعديد من العروض المميزة خلال شهر أكتوبر.

وفي 20 أكتوبر، ستنطلق احتفاليات «سنة لننطلق»، في مختلف إمارات الدولة، لتؤذن ببدء العد التنازلي لانطلاقة إكسبو الدولي، حيث ستقام الاحتفالات في كل إمارات الدولة، وستشمل فعاليات موسيقية، وألعاباً نارية، والكثير من وسائل الترفيه التي تناسب مختلف الأذواق.

وباعتبارها الشريك الرسمي لخدمات الضيافة والفندقة لهذا الحدث الدولي الأبرز، أعلنت «إعمار للضيافة»، عن دعمها لجهود دبي، واستعداداتها لاستقبال ملايين الزوار، المتوقع توافدهم على مدار 173 يوماً من أيام الحدث الأروع في العالم، بدايةً من 20 أكتوبر 2020، ولتوفر لهم تجارب استثنائية باهرة، تؤسس لإرث مستدام لقطاع السياحة في الدولة.

وستعمل «العنوان» للفنادق والمنتجعات، و«فيدا» للفنادق والمنتجعات، و«أرماني» دبي، إلى جانب العديد من المطاعم والمرافق الترفيهية التابعة لمجموعة إعمار للضيافة، على توفير أفضل التجارب الشخصية والمبتكرة والمتميزة للسكان والزوار.

عروض

وستقوم المجموعة الواسعة والمتنوعة من الفنادق والمطاعم العالمية، باستقبال الزوار بأفضل العروض والخصومات خلال فترة انعقاد إكسبو 2020، وخلال الفترة التي تسبق تنظيم هذا الحدث الدولي المميز.

وتطلق المجموعة هذه الحملة الترويجية، مع تبقي عام واحد فقط على انطلاقة هذا الحدث الدولي، حيث سيحصل الضيوف الذين يحتفلون بذكرى ميلادهم يوم 20 أكتوبر، على وجبة مجانية من طبقين رئيسين لدى أي من المطاعم التابعة لمجموعة إعمار للضيافة في هذا اليوم.

خصومات

بالإضافة إلى ذلك، واحتفالاً ببدء العد التنازلي لانطلاق الحدث الأروع في العالم، سيستفيد الضيوف من خصومات مميزة على الحجوزات الفندقية، حيث سيتمكن الضيوف عند حجز إقامتهم في تاريخ 20 أكتوبر، من دفع 20 % فقط من سعر الغرفة القياسي. ويسري هذا العرض لمدة 24 ساعة يوم 20 أكتوبر، ويتاح عند الإقامة خلال الفترة من 21 أكتوبر لغاية 25 ديسمبر 2019.

وخلال الفترة من 20 ـ 27 أكتوبر، سيحصل الضيوف في كافة الفنادق التابعة للمجموعة، على خصم بنسبة 20 % على علاجات السبا التي يختارونها، كما سيحصل أعضاء برنامج الولاء «U من إعمار»، التابع للمجموعة، على استرجاع 20 % من نقاط (U)، عند تناول الطعام لدى أي من مطاعم المجموعة.

وخلال الفترة من 20 أكتوبر لغاية 20 نوفمبر، سيحتفل فندق أرماني دبي، والعنوان للفنادق والمنتجعات، ببدء العد التنازلي لانطلاقة الحدث الدولي، من خلال توفير حلويات وموكتيلات خاصة مستوحاة من أفكار ومواضيع إكسبو 2020. وقال كريس نيومان الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «إعمار للضيافة»: «باعتبارنا الشريك الرسمي لخدمات الضيافة والفندقة لإكسبو 2020 دبي، يسعدنا استقبال الضيوف بمجموعة من أفضل التجارب الأصيلة، التي تمتاز بطابع محلي فريد في فنادقنا ومطاعمنا. ويعتبر بدء العد التنازلي لانطلاقة هذا الحدث هو الوقت الأمثل لنا للاحتفال».