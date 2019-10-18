«الاقتصاد» تشارك في المؤتمر الاستراتيجي الإماراتي الهندي

المصدر: دبي - البيان

شارك جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، بالمؤتمر الاستراتيجي الإماراتي الهندي، الذي عقد مؤخراً في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، والذي يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وعقد المؤتمر بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وبيوش غويال وزير السكك الحديدية والتجارة والصناعة في الهند، وشري فيبول القنصل العام لجمهورية الهند في دبي، إضافة إلى نخبة من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلي شركات القطاعين العام والخاص والمؤسسات شبه الحكومية، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين ورواد الأعمال من الجانبين.

وأكد الكيت في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر، عمق العلاقات التي تربط الإمارات والهند، منوهاً إلى قواسم العمل والتعاون المشترك التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، حيث تمثل الهند الشريك التجاري الأهم للدولة.

وقال: بنيت العلاقة القوية التي تربط دولة الإمارات والهند على أسس متينة من الأهداف والقيم والمصالح الاقتصادية المشتركة، وباتت هذه العلاقة أكثر أهمية اليوم لتتحول إلى شراكة استراتيجية نحرص على تطويرها وتوسيعها باستمرار، وأصبحت الهند اليوم ثاني أكبر شريك تجاري للدولة، في حين أن الإمارات تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري للهند، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين 35.9 مليار دولار العام الماضي.

كما تعد الإمارات أكبر بلد عربي مستثمر في الهند، حيث تمثل 81.2% من الاستثمارات العربية في الهند، وتقدر استثماراتها بحوالي 10 مليارات دولار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 5 مليارات دولار.