49.4 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حلّت دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الـ25 الأولى المستثمرة في السندات وأذون الخزانة الأمريكية واحتلت المرتبة 24 عالمياً في أغسطس الماضي.

ووفق بيانات حديثة لوزارة الخزانة الأمريكية أمس ارتفعت حيازة الإمارات من السندات والأذون الأمريكية إلى نحو 49.4 مليار دولار في أغسطس الماضي بارتفاع على أساس شهري 0.2% مقارنة بنحو 49.3 مليار دولار في يوليو السابق بينما انخفضت على أساس سنوي 16.4% مقارنة بنحو 59 مليار دولار في يوليو 2018.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية على صعيد دول الخليج الأكثر حيازة للسندات الأمريكية، فيما تصدرت السعودية المرتبة الأولى بنحو 183.8 مليار دولار بارتفاع 8.4 % على أساس سنوي مقارنة بنحو 169.5 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2018 وجاءت الكويت في المركز الثالث بنحو 44.1 مليار دولار بارتفاع 1.4% مقارنة بنحو 43.5 مليار دولار في أغسطس 2018.

وعالمياً جاءت اليابان في الصدارة بحيازة 1.174 تريليون دولار ثم الصين بنحو 1.1 تريليون .