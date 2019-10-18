1.097 مليار برميل إنتاج أبوظبي من النفط الخام 2018 بنمو 1.4 %

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ إنتاج أبوظبي من النفط الخام خلال 2018 نحو 1.097 مليار برميل بنمو 1.4% مقارنة مع 1.081 مليار برميل في العام 2017 وفق نشرة أصدرها مركز إحصاء أبوظبي أمس بعنوان «أبوظبي في أرقام 2019».

وبلغ حجم المبيعات الخارجية السنوية من النفط الخام 802.2 مليون برميل. واستناداً إلى ذلك فقد بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام نحو 3 ملايين برميل. وبحسب النشرة فإن الإنتاج السنوي للغاز الطبيعي للإمارة بلغ 2.988 تريليون قدم مكعب خلال 2018 ووصل إجمالي الصادرات منها 25.23 مليار طن متري.

وبلغ إنتاج أبوظبي من المنتجات البتروكيماوية 6.8 ملايين طن متري مقارنة مع 6.24 ملايين عام 2017 ووصل حجم المبيعات المحلية من هذه المنتجات 274.52 ألف طن متري. وبلغت كمية الطلب على الطاقة الكهربائية المولدة في أبوظبي عام 2018 نحو 60.807 ميجاوات واط/ ساعة بارتفاع 1% مقارنة مع 2017، كما بلغت كمية المياه المحلاة المتوافرة في الإمارة 237.982 مليار جالون.