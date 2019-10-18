نشاط استثماري سعودي في دبي

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أظهرت بيانات قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، نمو النشاط الاستثماري والتجاري من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في مختلف القطاعات، حيث توفر الإمارات فرصاً استثمارية واعدة، ومميزات كبيرة تشجع تدفق الاستثمار السعودي والخليجي والعالمي.
24500
عدد المستثمرين السعوديين في منشآت الأعمال بدبي
7472
منشآت الأعمال المملوكة جزئياً أو كلياً لمستثمرين من المملكة
6053
إجمالي رخص الأعمال في الأنشطة التجارية
1278
عدد رخص الأعمال في الأنشطة المهنية
140
الرخص في القطاع الصناعي في دبي
516
رخص أعمال جديدة في دبي منذ بداية العام حتى 18 سبتمبر
3574
رخص السعوديين المصنفة ضمن فئة «مؤسسة فردية»
2831
عدد رخص ضمن فئة «شركة ذات مسؤولية محدودة»
المصدر: قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي