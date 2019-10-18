نشاط استثماري سعودي في دبي

المصدر: إعداد – بشار باغ

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أظهرت بيانات قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، نمو النشاط الاستثماري والتجاري من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في مختلف القطاعات، حيث توفر الإمارات فرصاً استثمارية واعدة، ومميزات كبيرة تشجع تدفق الاستثمار السعودي والخليجي والعالمي.

24500

عدد المستثمرين السعوديين في منشآت الأعمال بدبي

7472

منشآت الأعمال المملوكة جزئياً أو كلياً لمستثمرين من المملكة

6053

إجمالي رخص الأعمال في الأنشطة التجارية

1278

عدد رخص الأعمال في الأنشطة المهنية

140

الرخص في القطاع الصناعي في دبي

516

رخص أعمال جديدة في دبي منذ بداية العام حتى 18 سبتمبر

3574

رخص السعوديين المصنفة ضمن فئة «مؤسسة فردية»

2831

عدد رخص ضمن فئة «شركة ذات مسؤولية محدودة»

المصدر: قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي