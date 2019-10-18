«مبادلة» تدرس المشاركة في « رؤية 2»

قال خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي لصندوق مبادلة للاستثمار، إن الشركة ستتفقد أسواق الدين على مدى الأسابيع القليلة المقبلة في ظل ظروف جذابة بالسوق. وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة لرويترز أن مبادلة تدرس المشاركة في صندوق رؤية 2 التابع لمجموعة سوفت بنك اليابانية لكنها لم تتخذ قراراً بعد بهذا الشأن وأنه يرغب في بحث الفرص نظراً لجاذبية الأسعار والأوضاع في أسواق الدين.

وذكر أن «مبادلة» ستتخذ قراراً بشأن الاستثمار في الطرح العام الأولي المزمع لأرامكو السعودية عندما يتم الطرح. أبوظبي - رويترز