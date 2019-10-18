1.8 مليون زيارة لـ «دبي باركس آند ريزورتس» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دي إكس بي إنترتيمنتس»، أن دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية في المنطقة، نجحت في استقطاب 1.8 مليون زيارة خلال الأشهر التسعة الأولى، أكثر من 42 ٪ منها من الأسواق الدولية، مقارنة بـ 40 ٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.

واستقطبت دبي باركس آند ريزورتس في الربع الثالث نحو 401 ألف زيارة.

وقال محمد الملا الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمينتس: «تمكنا خلال الأشهر التسعة الأولى من استقطاب أكثر من 1.8 مليون زيارة إلى دبي باركس آند ريزورتس، والأهم من ذلك، فإننا نواصل المضي قدماً في تحقيق استراتيجيتنا لتحويل مزيج الزوار لصالح المزيد من الزوار الدوليين مع 42 ٪ من الزيارات القادمة الآن من الأسواق الدولية، موضحاً أن فندق لابيتا حافظ على إشغال 60 ٪ في الأشهر التسعة الأولى.

وأشار الملا إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، فإننا على أتم الاستعداد للربع الرابع من العام، لا سيما مع تخطيطنا لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري.