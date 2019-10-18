«أدنوك» تشارك في مشروع بتروكيماويات بالهند

المصدر: أبوظبي- وام

وقعت كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة «أداني» و«باسف إس إي» و«بورياليس إيه جي» مذكرة تفاهم لإجراء دراسات جدوى لتقييم التعاون في إنشاء مجمع للصناعات الكيميائية في «موندرا» بولاية غوجارات بالهند.

وتمثل المذكرة المرحلة الثانية من خطط استثمار «أداني» و«باسف»، التي تم الإعلان عنها في يناير 2019، حيث ستنضم «أدنوك» و«بورياليس» كشركاء للمشروع ويتم دراسة خيارات لهيكلة مجمع البتروكيماويات، الذي تقدر استثماراته بنحو 4 مليارات دولار.

وتهدف الشراكة إلى تقييم فرص التعاون في إنشاء مجمع عالمي لنزع الهيدروجين من البروبان لإنتاج البولي بروبلين باستخدام البروبان الذي توفره أدنوك كمادة خام .

وسيمثل مجمع إنتاج البولي بروبلين عند إنشائه أول استثمار خارجي مشترك بين أدنوك و«بورياليس»، وهو يأتي في إطار تعاونهما الاستراتيجي مع مشروع «بروج» المشترك بين الشركتين وسيكون البروبلين المادة الخام الرئيسية، التي تستخدم في عمليات مجمع لإنتاج الأكريليك تم الإعلان عنه سابقاً في شراكة بين «أداني» و«باسف» تمتلك فيه الأخيرة حصة الأغلبية. ويعتزم الشركاء الاعتماد بشكل كامل على مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل مجمع البتروكيماويات في ميناء «موندرا».

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: يسهم التعاون في تعزيز استراتيجية أدنوك الهادفة إلى بناء الشراكات التي تحقق المنفعة المتبادلة، وستقوم أدنوك بتوريد مادة خام البروبان في المشروع.

ويهدف الشركاء إلى الانتهاء من دراسة الجدوى بنهاية الربع الأول 2020 فيما يبدأ الإنتاج عام 2024.