«لايف فارم» تصدّر الأدوية إلى أمريكا الشمالية

المصدر: دبي- البيان

وقعت «لايف فارما» لصناعة الدواء، وهي شركة تابعة لمجموعة «في بي إس للرعاية الصحية» التي تتخذ من دبي مقراً لها، اتفاقية مع شركة «أبوتكس»، أكبر منتج للأدوية النوعية في كندا.

ووفق للاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها، ستقوم «لايف فارما» بتصنيع عدد 9 منتجات في منشأتها في دبي ليتم تصديرها بعد ذلك للسوق الكندي، لتصبح أول شركة إماراتية تقوم بتصدير الأدوية المماثلة إلى أمريكا الشمالية.

وبموجب العقد الذي تبلغ مدته 10 سنوات، ستنتج «لايف فارما» ما يصل إلى 120 مليون قرص سنوياً. وقال الدكتور شامشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «في بي إس للرعاية الصحية»: تعدّ هذه الشراكة علامة فارقة مهمّة ليس بالنسبة لـ«لايف فارما» و«في بي إس» للرعاية الصحية وحسب، ولكن بالنسبة للإمارات أيضاً. إذ يمثّل هذا المشروع خطوة مهمة في الاستراتيجية الهادفة إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات القائمة على المعرفة والاستدامة والابتكار.

وتتعاون «أبوتكس» أيضاً مع «لايف فارما» لصناعة منتجات إضافية للتصدير إلى الشرق الأوسط، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لشركة «لايف فارما» في سوق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم منتجات جديدة ومتخصصة.