يخوت محلية فاخرة وفائقة السرعة بمعرض أبوظبي للقوارب

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تعرض الشركات الوطنية المشاركة في الدورة الثانية لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب أحدث منتجاتها من اليخوت الفاخرة وفائقة السرعة في مارينا مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتتنوع المعروضات الوطنية بين يخوت ضخمة وأخرى متوسطة وصغيرة الحجم لتلائم احتياجات ومطالب المشترين خصوصاً من الشباب وصغار السن.

وغطت يخوت الشركات الوطنية القناة المائية المواجهة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض وكذلك المنطقة الخالية الملاصقة للقناة. ومن أبرز اليخوت الفاخرة والفخمة التي عرضتها شركة آرت مارين يخت عملاق يضم سرير نوم ومرافق خدمية عديدة، وأكد وائل بيطار مدير التسويق في الشركة أن اليخت تم تصنيعه محلياً، مشيراً إلى أن شركته تعرض عدة أنواع من اليخوت مختلفة الأحجام لتلائم اهتمامات جميع الزوار والراغبين في الشراء. ونوه بالفوائد الكبيرة للمعرض على اقتصاد أبوظبي وبصفة خاصة قطاع السياحة، مشيداً بالمشاركة القوية للشركات الوطنية.

وأوضح وسيم الزين مسؤول شركة الحيارى مارين أن شركته عرضت يخوتاً وقوارب ومعدات صيد، لافتاً إلى أن أكثر زوار جناح الشركة كانوا من الشباب. وشدد على أن صناعة القوارب الوطنية تطورت بشكل كبير للغاية هي صناعة مزدهرة خصوصاً في أبوظبي ودبي.

القارب الطائر

ولليوم الثاني خطف قارب شركة إيناتا الطائر فضول واهتمامات الزائرين، وأكد المهندس مصطفى عجيب مدير العمليات بالشركة أن غالبية الزوار يستفسرون عن مواد تصنيع اليخت فضلاً عن إمكانية شرائه، ونوه بأن شركته مستعدة لتصنيع أكبر عدد من هذا اليخت مشدداً على أنه يتمتع بكل وسائل الأمان، كما يتميز بتوفير الوقود ويعطي راحة كبيرة للركاب.

وعرضت شركة «إمكان» التطوير العقاري في جناحها أبرز مشاريعها العقارية مثل «ميكرز ديستركت» على الواجهة المائية لجزيرة الريم، ومشروع «الجرف» السكني المتكامل على ساحل الإمارات، ومجمع فلل «ندرة» السكني الذي يتيح للسكان إضفاء لمساتهم الإبداعية على التصاميم.

وضم المعرض أجنحة كثيرة للشركات الوطنية العاملة في قطاع مستلزمات الصيد البحري من ملابس ومعدات وتجهيزات، وعرضت شركة كارتر آند وايت الإماراتية في جناحها الذي شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور منتجات قطنية فاخرة مثل أغطية الأسرة والمناشف والملبوسات بالإضافة لأثاث ومستلزمات الديكور لليخوت والقوارب.

وذكر مروان السركال مؤسس الشركة ومقرها دبي أن الدورة الثانية للمعرض تشهد إقبالاً غير مسبوق مقارنة بالدورة الماضية بنسبة زيادة لا تقل عن 40%، وكان الإقبال الأكبر من مواطني أبوظبي الذين يملكون يخوتاً وقوارب ويحبون قضاء أوقات للترفيه في البحر، وشدد على ضرورة دعم صناعة القوارب ومعدات الصيد المحلية وتشجيعها على النمو والتوسع، مؤكداً أن المنتجات الإماراتية تتمتع بالجودة العالية لتتمكن من منافسة نظيراتها العالمية.

ولفت إلى أنه يجري تصنيع منتجات الشركة من القطن المصري الفاخر في إيطاليا، وتستخدم خصيصاً في اليخوت والقوارب وتعتبر الأفضل عالمياً، وتلقى إقبالاً كبيراً من الملاك وشركات إدارة اليخوت والسفن الكبيرة الفاخرة.

إقبال

وأكد سعيد المنصورى المتحدث الرسمي باسم المعرض الإقبال غير المسبوق على المعرض خصوصاً من الشباب المواطنين، مشيراً إلى أن تخصيص إدارة المعرض جناحاً كبيراً مستقلاً للشركات الوطنية كانت فكرة صائبة جداً.

مشاركة دائرة النقل

تشارك دائرة النقل بصفتها شريكاً استراتيجياً داعماً للدورة الثانية لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب.

وأكد الكابتن سيف المهيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في دائرة النقل أهمية المعرض في تلبية احتياجات وتحقيق تطلعات أفراد المجتمع من محبي ممارسة الأنشطة البحرية ودعم القطاع البحري الترفيهي في الإمارة.

وذكر المهيري أن دائرة النقل تقوم حالياً بتطوير خطط النقل البحري بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز الربط والتنقل الآمن بين الجزر والمناطق البحرية والمحميات الطبيعية. أبوظبي - البيان