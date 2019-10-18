5.7 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 5.7 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 990 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 119 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون درهم، و871 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 211 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة المنارة، ومبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا.

وتصدرت الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، والثالثة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 51 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين بمنطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة مدينة المطار، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم، والثالثة وادي الصفا 5، بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.8 مليارات درهم، منها 112 رهن أراضٍ بقيمة 3.5 مليارات درهم، و159 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، أهمها بمنطقة أم هرير الأولى بقيمة 1.2 مليار درهم، ورهن بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 495 مليون درهم.