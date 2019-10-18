«دبي للمرطبات» الأولى في جائزة الصناعة المستدامة 2019

المصدر: دبي- البيان

حازت شركة دبي للمرطبات على المركز الأول بجائزة دبي للصناعة المستدامة 2019 المقدمة من قبل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي والاتحاد لخدمات الطاقة وبرنامج دبي لكفاءة الطاقة «طاقتي». وتسلّم الجائزة وائل نعمة، مدير عمليات التصنيع و المشاريع.

وجاءت الجائزة تقديراً لجهود إدارة الشركة والتزامها بتحقيق الامتياز التشغيلي والاستدامة البيئية والذي ساهم بشكل فاعل في خفض استهلاك الطاقة والمياه بأكثر من 20٪ وتقليل بصمة الكربون بأكثر من 4000 طن مقارنة بالعام السابق.

ودشنت الشركة قبل نحو 3 سنوات مصنعاً جديداً في مجمع دبي للاستثمار 2، حائز على اعتماد من برنامج الريادة في تصميم الطاقة والبيئة المستدامة «LEED»، والذي تم بناؤه وفقًا لأعلى معايير التصميم الصناعي، وجُهّز بأحدث التقنيات. وتأكيداً على التزامها بالتحول نحو الطاقة المتجددة، تستخدم الشركة ما يزيد عن 11.000 من ألواح لإمدادات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج ما يقارب ثلث احتياجات الشركة من الكهرباء، بالإضافة إلى 300 من ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية التي توفر متطلبات المصنع من المياه الساخنة.