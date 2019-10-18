بريتلينغ «الشريك الرسمي للوقت» بمعرض دبي للطيران

المصدر: دبي- البيان

تشارك «بريتلينغ» في معرض دبي للطيران لهذا العام بصفتها الشريك الرسمي للوقت. وهذه المرة الثالثة التي تدخل فيها بريتلينغ، العلامة السويسرية العريقة للساعات الفاخرة، في شراكة مع المعرض بعد تعاونين ناجحين في عامَي 2015 و2017. ويُعتبر المعرض أحد أضخم الفعاليات في مجال الطيران، وأكثرها نجاحًا في العالم، ويُقام من 17 حتى 21 نوفمبر في مطار آل مكتوم الدولي.

وبفضل الشراكة الطويلة مع عالم الطيران، شاركت بريتلينغ في أهم لحظات تاريخ الطيران حتى أصبحت شراكتها مع معرض دبي للطيران تعاونًا طبيعيًا. وتصنع بريتلينغ بعضاً من حركة ساعاتها في مصانعها الخاصة، ويجري التأكيد على جودة كل ساعة من خلال المصادقة التي تحصل عليها من المعهد السويسري الرسمي لاختبار كرونومتر الساعات، إثباتًا لصناعتها السويسرية المحترفة. وباعتبارها الشريك الرسمي للوقت، تبدي بريتلينغ تفانيها في الدقة أثناء الفعالية.

وقال عائد عدوان، المدير الإداري لشركة بريتلينغ الشرق الأوسط: يتطلب عالم الطيران الالتزام بأعلى مستويات الضبط والدقة التقنية اللذين يندرجان ضمن مجالات التخصص المعتمدة في شركة بريتلينغ. ويسعدنا أن نؤدي دور الشريك الرسمي للوقت في معرض دبي للطيران للسنة الثالثة، ونتطلّع إلى عرض مجموعة منتجاتنا الحديثة أمام الزوار.

وقالت ميشيل فان أكيليجين، المديرة التنفيذية لقسم منظمي المعارض في شركة تارسوس أف آند إي. الشرق الأوسط: يسرّنا التعاون مع بريتلينغ كشريك رسمي للوقت في معرض دبي للطيران 2019. ولطالما احتل معرض دبي للطيران مركز الصدارة في قطاع الفضاء، وبفضل خبرة بريتلينغ الواسعة في مجال أجهزة الطيران، ستكون الشريك المثالي في فعالية الطيران الرائدة بالمنطقة.