«لولو» تقدم منحاً دراسية لـ 50 فائزاً بحملتها الترويجية

المصدر: دبي- البيان

قدمت لولو هايبر ماركت، أكبر سلسلة متاجر في الشرق الأوسط، منحاً دراسية لـ 50 فائزاً، بقيمة 10 آلاف درهم لكل فائز، وذلك في ختام فعاليات الحملة الترويجية للعودة للمدارس، التي أقيمت بالشراكة مع تطبيق بايجوز للتعليم المدرسي. وتم تسليم الجوائز للفائزين في أبوظبي، العين، ودبي.

وقال أبوبكر تي بيه المدير الإقليمي لمجموعة لولو هايبر ماركت: فخورون بشراكتنا المميزة مع بايجوز، في تقديم منح دراسية مجانية للطلاب. ونحن سعداء بترك أثر إيجابي في حياة الطلاب، وتعزيز مفهوم التعليم لديهم، عبر الحملات الابتكارية التي نقدمها.

وقال بيجو أمل كاثري نائب الرئيس في شركة مور أيديا - تطبيق بايجوز: فخورون بالشراكة مع لولو هايبر ماركت، ويعتبر تطبيقنا أحد أهم الأدوات لدعوة الناس لاكتشاف فوائد التعليم أثناء اللعب، وكما يقول شعارنا دائماً «العب بينما تتعلم.. تعلم بينما تلعب». والعالم الذي نعيش فيه يزداد تنافسية كل يوم، لذلك نشجع وندعو أولياء الأمور والأبناء للاستثمار في التعليم، وتجربة الابتكارات الجديدة التي تسهم في تعليم أفضل وفعال.