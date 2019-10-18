«الإمارات التعاونية» تفتتح «ميني مارت» بمدينة دبي الأكاديمية

المصدر: دبي- البيان

افتتحت جمعية الإمارات التعاونية أحدث «ميني مارت» في جامعة زايد بمقرها مدينة دبي الأكاديمية، يأتي ذلك في إطار خطط التوسع التي أعلنها مجلس الإدارة في الاجتماع العام السنوي الذي انعقد مطلع هذا العام. ويقع ميني مارت بجانب الممر الرئيسي بالجامعة.

وقال محمد يوسف الخاجة، المدير العام لجمعية الإمارات التعاونية: عقدنا شراكة مع «مايند كافيه» لتلبية احتياجات عملائنا في جامعة زايد. ونقدم خصومات وعروضاً مميزة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقال رياض المهيدب، مدير جامعة زايد: هذا أحد أهم المرافق الخدماتية بالجامعة، ما يضمن جودة منتجات عالية وتنوعاً يلبي كافة الاحتياجات .

وقال سجاد عزيز، مدير التسويق بجمعية الإمارات التعاونية: نرغب في تشجيع طلبة الإمارات الموهوبين، ولذلك تعاوننا مع الجامعة في إدارة برنامج ريادة الأعمال الطلابية، حيث نمنح الفرصة لطلبة الإمارات لإبراز مواهبهم في مجال الأعمال، حيث يستطيعون عرض وبيع سلعهم، التي أعدوها وصمموها بأنفسهم في منطقة مخصصة لهم داخل ميني مارت.