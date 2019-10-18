«بايونير لصناعة الأسمنت» تنشئ مصنعاً في جورجيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بايونير لصناعة الأسمنت بالإمارات والتي تعتبر جزءاً من شركة ريسوت للأسمنت بعمان، اتخاذ الإجراءات الخاصة لإنشاء مصنع للأسمنت بطاقة إنتاجية سنوية بمقدار 1.2 مليون طن، مجهزاً بجميع الأجهزة والمعدات بجورجيا.

وتمتلك شركة بايونير للأسمنت امتيازاً خاصاً بمناجم الحجر الجيري بجورجيا، والتي ستقوم بتوفير المواد الخام لهذا المشروع الحيوي، وبهذا تكون جورجيا قد منحت شركة بايونير للأسمنت فرصة لتنوع أسواقها المحصورة في الشرق الأوسط إلى مجال أرحب في سوق يمتاز بنمو وتطور بنية تحتية ضخمة مع معاناتها بسبب النقص في مادة الكلكنر وافتقارها للأسمنت عالي الجودة.

وسيتم إنشاء المصنع بالقرب من تبليسي مجاوراً لمناجم الحجر الجيري، ويجري استكمال إنهاء الترتيبات المتعلقة بالأسهم والديون للمشروع، وتم تحديد بدء أعمال الإنشاءات بالمشروع اعتباراً من الربع الرابع 2019.