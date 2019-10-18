«جوتيك 2019» يستعرض في دبي تقنيات جديدة لحفر آبار النفط

المصدر: دبي - البيان

تنظّم جمعية مهندسي البترول البرنامج التقني لمعرض ومؤتمر «جوتيك 2019» في المركز التجاري العالمي في دبي خلال الفترة من 21 حتى 23 أكتوبر الذي يعد أكبر معرض ومؤتمر لتكنولوجيا النفط والغاز في المنطقة.

وقال المدير الفني للمعرض فريد الهاشمي إنه تم اختيار 150 ملخصاً بحثياً ستكون مؤهلة للعرض خلال 22 جلسة تقنية تتخلل المؤتمر، إذ تتطرّق إلى تقنيات الحفر وتصاميم الآبار والبحث والتطوير في الاستخراج المحسّن للنفط، إلى جانب دور التحاليل وحلول الذكاء الاصطناعي في مجال التطوير وتحسين الحفر والإنتاج ومفاهيم جديدة في علم الأرض وتخصيص الخزانات والتحفيز وتقنية التكسير والتطورات في تقييم التكوين والتفوق التشغيلي والإدارة المدمجة، إلى جانب الصحة والسلامة والأمن والبيئة والتطورات في المنشآت السطحية والأنابيب .