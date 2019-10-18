«ألنو» توسّع نطاق انتشارها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «ألنو» العاملة في مجال تصميم مستلزمات المطابخ منذ عام 1927، توسيع نطاق انتشار منتجاتها عبر فروعها في أسواق الإمارات وذلك من خلال شراكتها الاستراتيجية الجديدة مع شركة مطابخ «ديمي». وتم إطلاق المنتجات الجديدة مع التركيز على العملاء في الإمارات وتم تصميمها وفقاً للاتجاهات الجديدة في ديكورات المطابخ العصرية.

وقال مايكل سبادينجر، مدير المبيعات بشركة «ألنو» العالمية: سعداء لإعادة إطلاق منتجات ألنو في الأسواق الإماراتية بالتعاون مع مطابخ «ديمي». وفرعنا الجديد هو الأول في دبي، ونحن نعتقد أن التنوع الكبير الذي نوفره في مجموعاتنا يعد بمثابة ميزة مثالية للمقيمين بدبي. ولتسهيل التواصل مع العملاء في دولة الإمارات، قامت الشركة بتجديد صالة العرض للبيع بالتجزئة وفتحت متجراً جديداً في شارع صلاح الدين في أبوهيل في ديرة بدبي.