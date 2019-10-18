مذكرة تفاهم بين «المصرف» وصندوق تكافل «الداخلية»

المصدر: دبي- البيان

وقع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين، وتسهيل استفادة موظفي المصرف من خدمات برنامج «فزعة». وبموجب الاتفاقية سيكون بإمكان موظفي المصرف الحصول على الخدمات التي يوفرها برنامج «فزعة» لجميع فئات بطاقات البرنامج، والمتضمنة خصومات وعروضاً حصرية وتسهيلات على حزمة واسعة من الخدمات والاحتياجات الأساسية، والتي من شأنها أن تسعد الموظفين وتعزز ثقافة الأداء الإيجابي لديهم.

مزايا

وقع الاتفاقية أحمد الرفاعي الرئيس التنفيذي للعمليات في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، والرائد نايف الشامسي الرئيس التنفيذي لبرنامج «فزعة»، وذلك في المقر الرئيسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية.

وقال أحمد الرفاعي: «يسعدنا العمل مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية لمنح موظفي المصرف عضوية البرنامج والاستفادة من الخدمات والمزايا التي يقدمها. إن توقيع المصرف لمذكرة التفاهم مع الصندوق يأتي في إطار مبادراتنا لتحقيق مبدأ السعادة، ويمثل حلقة أخرى ضمن سلسلة الجهود التي يبذلها المصرف لتطبيق أفضل الممارسات في تحقيق الرفاهية للموظفين، ولترسيخ ثقافة السعادة ونشر الإيجابية في بيئة العمل، وهو ما يشكل أولوية بالنسبة إلينا ومؤشراً أساسياً على نجاح أعمالنا». وأضاف: «يقدم برنامج «فزعة» نموذجاً للشراكة المجتمعية، حيث يجمع تحت مظلة واحدة حزمة كبيرة من الخصومات والتسهيلات يقدمها شركاء البرنامج من مختلف القطاعات الاقتصادية».

خدمات

وأشار الرفاعي إلى أن المصرف يسعى من خلال توقيع هذه المذكرة إلى تزويد الموظفين بمجموعة من الخدمات التي من شأنها أن تسهم في تخفيف الأعباء المالية، وتساعدهم على تيسير شؤون حياتهم.

تعاون مؤسسي

من جهته، قال الرائد نايف الشامسي: «شراكة «فزعة» مع المصرف تأتي تجسيداً لمفهوم التعاون المؤسسي بين القطاع المصرفي والهيئات الحكومية في الدولة، وفي إطار حرص وزارة الداخلية وبتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية على المساهمة في تأصيل وغرس مفاهيم العطاء والتكافل الاجتماعي، وتوسيع مظلة المستفيدين من الخدمات التكافلية التي يقدمها صندوق التكافل».

وأضاف الشامسي: «موظفو المصرف سيحصلون بموجب الاتفاقية على خدمات البرنامج بعد استيفائهم لشروط وأحكام العضوية من خلال الامتيازات التي يوفرها البرنامج في داخل الدولة وخارجها تشمل خصومات في مجالات عدة مثل مبيعات التجزئة والفنادق والسفر والسياحة، وخدمات أخرى كالتعويض عن الحوادث الشخصية، وإيجار السيارات المنتهي بالتملك، ومتاجر فزعة للمواد الغذائية وأميال الاتحاد المقدمة من«فزعة مكافآت»، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تلبي الاحتياجات المختلفة لأفراد المجتمع».

مبادرة

برنامج «فزعة» هو مبادرة وطنية أطلقها صندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية بدعم من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية لدعم التكافل والتضامن في المجتمع، والمساهمة بتحقيق الرؤى والخطط الحكومية الساعية لرفع نسبة مؤشر السعادة، وتعزيز الابتكار وترسيخ مفهوم الإيجابية.