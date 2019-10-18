مؤتمر في دبي يناقش تطوير تقنيات التنظيف المستدام

المصدر: دبي - البيان

ناقش «مؤتمر تقنيات التنظيف»، المصاحب للدورة الخامسة لمعرض «أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف 2019»، الاستراتيجيات الرئيسة لتطوير تقنيات التنظيف المستدام، وذلك خلال سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التوضيحية التي قدمها مجموعة من المتحدثين الإقليميين، بهدف استعراض أفضل الممارسات، وأحدث الاتجاهات والاستراتيجيات في القطاع.

وقالت تاتيانا أحمد مديرة خدمات تنظيف الغرف في فندق «جراند حياة دبي»: من المهم أن تركز الفنادق على قضايا أكثر أهمية، تتخطى مجرد وضع بطاقات مخصصة على الأسرة، لتشجيع الضيوف على إعادة استخدام مفارش الأسرة والمناشف. تحتاج الشركات اليوم للاستثمار في استراتيجيات مبتكرة، تضع الاستدامة في صدارة الأولويات، بالإضافة إلى العمل على تثقيف الموظفين وتدريبهم على استخدام التقنيات المناسبة، ونقل رسالة الاستدامة للضيوف.

وأضافت: من المهم أن تقدم الفنادق دورات تدريبية لموظفيها، وهناك عدة مجالات يمكن للفنادق التركيز عليها، عندما يتعلق الأمر بتدريب الموظفين، بما يشمل ممارسات إدارة وترشيد المياه، وكفاءة استهلاك الطاقة، وإعادة تدوير النفايات.