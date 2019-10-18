«سياحة أبوظبي» تُطلق النسخة الأولى من أسبوع الألعاب والتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي «أسبوع الألعاب والتكنولوجيا» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يضم العديد من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا ويستمر أسبوعين بمُشاركة أفضل الخُبراء والمُحترفين في هذا المجال، بالإضافة إلى الهواة ومحبي الألعاب الإلكترونية في الإمارات.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في الدائرة: أسبوع الألعاب والتكنولوجيا منصة تُقدم تجربة جديدة ومميزة للزوار والمقيمين، وتُسلط الضوء على صناعة الألعاب والتكنولوجيا التي تتنامى بشكل سريع، وهو يعكس التزام دائرة الثقافة والسياحة بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة لقطاع الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا في المنطقة.

ويشهد «أسبوع الألعاب والتكنولوجيا أبوظبي» إقامة معرض الشرق الأوسط للألعاب ومؤتمر XLive للرياضة الإلكترونية، والذي يحظى بدعم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مما يوفر منصة مُميزة للمحترفين والخبراء في مجال الرياضة الإلكترونية تُمكنهم من اكتشاف أحدث الاتجاهات في سوق الرياضات الإلكترونية، وكذلك تتيح لهم فرص النمو في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.