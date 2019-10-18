«غانا ويب»: دبي مصدر إلهام لدول العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أشاد موقع «غانا ويب» بالإنجازات الباهرة التي حققتها دبي على مدى العقود الماضية، قائلاً إنها تشكل قدوة ومصدر إلهام للآخرين، داعياً المدن والدول وعلى رأسها غانا إلى الاقتداء بها، ومشيراً إلى توفر العديد من النماذج التي يجب اقتباسها من دبي حتى أصبحت ما هي عليه اليوم.

وقال التقرير: إن دبي برزت كمدينة تجارية ومالية مزدهرة في فترة وجيزة من الزمن، وهي شهيرة بتسوقها الفخم وهندستها المعمارية المعاصرة والمذهلة، إلى جانب ذلك تتميز المدينة بموقعها الاستراتيجي، حيث تقع على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وتتباهى باحتضانها للعديد من الألقاب الأولى في العالم، فهي موطن أكثر المطارات ازدحاماً في العالم وأطول ناطحة سحاب وهو برج خليفة.

ومضى التقرير قائلاً: دبي هي المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في منطقة الخليج وتتميز بأرقام توظيف قوية ودخل فردي متصاعد، ونظراً لأن النفط لا يمثل سوى 6% من إيراداتها، فقد كان أداء المدينة أفضل نسبياً من جيرانها، حيث انخفضت أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وتعزى القوة الاقتصادية للمدينة جزئياً إلى قرار الحكومة بتنويع اقتصادها التجاري، فمنذ أواخر الستينيات، استخدمت عائدات النفط لإنشاء البنية التحتية وتوسع عدد السكان بسرعة مع تدفق الأجانب للعمل في مشاريع البناء. وتشكل السياحة والخدمات المالية والبناء والعقارات اليوم أكبر المساهمين في الاقتصاد، كما أنشأت الحكومة مناطق حرة خاصة بالصناعة في جميع أنحاء المدينة. وتستضيف المنطقة الحرة لجبل علي 7100 شركة. فيما يعد مركز دبي المالي العالمي أكبر مركز للخدمات المالية بين سنغافورة وأوروبا وتستضيف واحة السيليكون بعضًا من كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم.