«فيتش» تثبت تصنيف «ادكوب» وتمنحها نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت أمس وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيفها الائتماني لشركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام «ادكوب»، المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية «ادنوك»، عند «AA»، وهو من تصنيفات الدرجة المرتفعة، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وأصدرت «فيتش» تقريراً أمس تضمن تثبيت تصنيفها للشركة، كما تضمن أيضاً تثبيت تصنيفها للسندات التي أصدرتها «ادكوب» من الفئة «A» بقيمة 837 مليون دولار ويُستَحَق سدادها في عام 2029 بعائد 3,65%؛ وكذلك السندات من الفئة «B» بقيمة 2,2 مليار دولار ويُستَحَق سدادها في عام 2047 بعائد 4,6%؛ حيث ثبتت «فيتش» كلاً من فئتي السندات عند «AA» أيضاً.