إشراك القطاع الخاص للارتقاء بالصناعة البحرية والترفيهية

المصدر: دبي - البيان

نظمت «سلطة مدينة دبي الملاحية» بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أخيراً ورشة عمل «بحر دبي»، بمشاركة نخبة من ممثلي فنادق الواجهة البحرية في دبي، في خطوة متقدمة على درب إشراك كل الجهات المعنية بالشأن البحري في دبي في إنجاح مبادرة تبسيط وتعزيز تجربة القوارب واليخوت والترفيه البحري.

وحضر لتمثيل دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي سلطان المطيري مدير إدارة شراكات الأعمال والعلاقات الحكومية، وقدّم مسؤولو السلطة البحرية شرحاً حول «بحر دبي»، التي من شأنها دمج جميع الأنشطة الترفيهية البحرية لضمان تجربة فريدة من نوعها لرواد البحر في دبي مدعومة بمزايا متطورة تضمن تسريع وتسهيل البحث وتحديد الأنشطة الترفيهية البحرية والمواقع والوجهات السياحية البحرية والمراسي والأماكن الترفيهية إلى جانب المطاعم العائمة ونوادي اليخوت وشركات تأجير اليخوت والقوارب وشركات التزلج والرياضات المائية.

وأعرب عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»، عن سعادته بالمشاركة الواسعة من فنادق الواجهة البحرية في ورشة العمل التي سلطت الضوء على أبرز ملامح «بحر دبي» باعتبارها دفعة قوية لجهود تعزيز تجربة اليخوت ضمن المياه الإقليمية المحلية، لافتاً إلى الثقة المتنامية بالمبادرة النوعية التي تصب في خدمة المساعي الحثيثة لترسيخ حضور دبي كمركز دولي رائد لأنشطة الترفيه البحري.