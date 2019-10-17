«أدنوك» توقع اتفاقية مع وكالة الطاقة الروسية

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي مع «وكالة الطاقة الروسية» لاستكشاف فرص التعاون المستقبلي في مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز.

وتعكس الاتفاقية متانة العلاقات الثنائية التي تربط بين الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، وتؤكد نهج أدنوك في توسيع نطاق الشراكات النوعية التي تسهم في تعزيز وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من أعمالها في كافة مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز.

وقع الاتفاقية عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك، وأولج فاليريفيتش زهدانيف، رئيس قسم تطوير التكنولوجيا في «وكالة الطاقة الروسية».

وتنص الاتفاقية على استكشاف فرص ومجالات التعاون بين أدنوك و«وكالة الطاقة الروسية» في امتيازات الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أبوظبي.

ويأتي التوقيع على الاتفاقية بعد نجاح الجولة الأولى التي أطلقتها أبوظبي لمنح تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية، ويؤكد التوقيع على الاتفاقية امتلاك أبوظبي لموارد غنية غير مستغلة من النفط والغاز وثقة المجتمع الدولي في استقرار وجاذبية بيئة الأعمال في الإمارات.

ووفقاً للاتفاقية يعمل الجانبان على تقييم فرص التعاون الاستراتيجي في أعمال التكرير والبتروكيماويات محلياً وعلى مستوى العالم وتؤكد الاتفاقية نهج أدنوك لتوسيع الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة واستراتيجيتها لزيادة القيمة في التكرير والبتروكيماويات ضمن خططها لتوسعة عملياتها في هذا المجال وتحقيق أقصى قيمة وعائد اقتصادي من كل برميل نفط يتم إنتاجه.

كما اتفقت أدنوك و«وكالة الطاقة الروسية» على استكشاف فرص التعاون المستقبلي في مشاريع لبيع وتسويق وتجارة وتداول المنتجات محلياً وعلى مستوى العالم.

وتعمل أدنوك على تطوير منصات عالمية لتسويق وإمداد وتجارة وتداول المنتجات بهدف الاستغلال الأمثل لأصولها وضمان تدفق منتجاتها لتحقيق قيمة أكبر من عملياتها.

كما اتفقت أدنوك و«وكالة الطاقة الروسية» على تقييم فرص التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال التي تسهم في تعزيز القيمة وزيادة العائد الاقتصادي ونمو الإيرادات، ضمن إطار جهود ومساعي أدنوك لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للغاز التي اعتمدها المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي العام الماضي وتتيح استراتيجية أدنوك المتكاملة للغاز الاستفادة من فرص تعزيز القيمة من الغاز الطبيعي المسال واستخداماته في إنتاج البتروكيماويات الناتجة عن تقلبات العرض والطلب والتغيرات في مزيج الطاقة في دولة الإمارات.

كما تتضمن الاتفاقية التعاون المستقبلي بين أدنوك و«وكالة الطاقة الروسية» في تبادل الدعم الفني والتشغيلي في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

النمو الذكي

وقال عبد المنعم سيف الكندي: تشهد علاقات الصداقة والتعاون بين كل من دولة الإمارات وروسيا تطوراً مستمراً، وتتطلع أدنوك للاستفادة من هذه العلاقات الراسخة والمتطورة للتعاون والعمل مع شركاء من جمهورية روسيا الاتحادية، عبر إتاحة المزيد من فرص الشراكات والاستثمارات المشتركة وصولاً إلى تنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي.. وتتماشى هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع «وكالة الطاقة الروسية» مع الأهداف الرئيسية لاستراتيجية أدنوك المتمثلة في تعزيز الربحية وزيادة العائد الاقتصادي في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وزيادة القيمة في التكرير والبتروكيماويات، والمحافظة على إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز، مدعومة بتعزيز خطط التسويق الاستباقية.